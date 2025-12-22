Спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев в соцсети X намекнул, что следующие переговоры России и США об урегулировании конфликта на Украине могут пройти в Москве.

Дмитриев опубликовал пост по итогам встреч с американской делегацией в Майами, которые длились два дня, 20-21 декабря.

«Спасибо, Майами. В следующий раз: Москва», — отметил он. К публикации прикреплена фотография, на которой запечатлен Дмитриев в футболке с надписью «Next time in Moscow» («В следующий раз в Москве») и подписью президента России Владимира Путина.

Консультации между представителями США и России — спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом, его зятем Джаредом Кушнером и Дмитриевым стартовали в пятницу, 19 декабря. По словам Уиткоффа, переговоры в Майами прошли продуктивно. Он добавил, что Киев «по-прежнему полностью привержена достижению справедливого и устойчивого мира».

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что изменения в мирный план по урегулированию российско-украинского конфликта, которые вносят европейцы и украинцы, ничего не улучшают.

Он также выразил уверенность, что идея о проведении трехсторонней встречи Москвы, Киева и Вашингтона пока не обсуждалась всерьез.