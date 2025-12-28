Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп придерживаются позиции, что предлагаемый Украиной и Европой план прекращения огня под предлогом референдума лишь затягивает конфликт. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков в комментарии о телефонном разговоре двух лидеров.

Дружеский разговор

Телефонный разговор был организован по инициативе Трампа и продлился 1 час 15 минут, отметил Ушаков. Американский лидер хотел обсудить с Путиным возможность урегулирования российско-украинского конфликта перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским во Флориде, уточнил помощник главы государства.

Ушаков отметил, что разговор носил «дружеский, доброжелательный и деловой характер», в ходе него была продемонстрирована взаимная заинтересованность «продвинуться по пути к мирному, долговременному урегулированию» российско-украинского конфликта. В начале беседы главы государств обменялись «теплыми поздравлениями» по случаю рождественских и новогодних праздников и «пожелали счастья народам двух стран», рассказал помощник российского лидера.

План ЕС и Киева «ведет к затягиванию конфликта»

В ходе беседы Путин и Трамп обсудили мирный план, подготовленный Европой и Украиной, сообщил Ушаков.

«Главное, что президенты России и США придерживаются в целом аналогичных взглядов на то, что предлагаемый украинцами и европейцами вариант временного прекращения огня под предлогом подготовки к референдуму или под другими предлогами ведет лишь к затягиванию конфликта и чреват возобновлением боевых действий», — рассказал он.

Для их окончательного прекращения от Киева, прежде всего, требуется «смелое, ответственное, политическое решение, идущее в русле работы, проводимой по российско-американскому каналу», указал помощник президента. Он уточнил, что это решение, «касающееся Донбасса, с учетом складывающейся ситуации на фронтах», которое украинским властям «имело бы смысл принять не мешкая».

«Нужно действительно как можно скорее завершить войну»

Со своей стороны, Трамп выслушал «российские оценки реальных перспектив выхода на договоренность» и аргументы Путина о необходимости продолжать придерживаться российско-американских договоренностей, достигнутых на саммите в Анкоридже и в ходе контактов представителей Москвы и Вашингтона, рассказал Ушаков.

По его словам, глава Белого дома в ходе разговора «настойчиво проводил мысль, что нужно действительно как можно скорее завершить войну», а также говорил об открывающихся в таком случае «впечатляющих перспективах» экономического сотрудничества США с Россией и Украиной.

«Признав, что украинский кризис оказался для него самым трудным, Трамп сказал, что он вновь убедился в стремлении России к политико-дипломатическому регулированию», — отметил Ушаков.

С учетом этого президент США намерен выстраивать переговоры с Зеленским во Флориде, добавил помощник российского лидера.

Путин и Трамп также договорились «оперативно» провести еще один телефонный разговор по итогам встречи главы Белого дома с Зеленским в США.

Договоренность о рабочих группах

Путин согласился с предложением американской стороны о том, чтобы продолжить работу по урегулированию российско-украинского конфликта в рамках двух рабочих групп, заявил Ушаков. Он уточнил, что одна из них будет заниматься различными аспектами проблематики безопасности, а вторая — вопросами экономической сферы.

Подробности о начале работы этих рабочих групп будет обсуждаться в ближайшее время — «очевидно, в самом начале января», добавил Ушпков.

