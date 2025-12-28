Организация Объединенных Наций (ООН) оказала «очень мало помощи» в урегулировании российско-украинского конфликта, заявил президент США Дональд Трамп. Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social 28 декабря.

«Со всеми войнами и конфликтами, которые я уладил и прекратил за последние одиннадцать месяцев, восемь, возможно, Соединенные Штаты стали настоящей Организацией Объединенных Наций, которая оказала очень мало помощи ни в одном из них», — написал Трамп.

Он отметил, что речь в том числе идет о «катастрофе, происходящей в настоящей момент между Россией и Украиной».

Глава Белого дома выразил мнение, что ООН должна начать проявлять активность и принимать участие «в установлении мира во всем мире».

Ранее Трамп уже высказывал свое недовольство работой ООН. В сентябре 2025 года американский лидер заявил, что организация «бездействует», поэтому разрешением военных конфликтов приходится заниматься ему.

«К сожалению, ООН даже не попыталась помочь в этом. Я разрешил семь войн, имел дело с лидерами каждой из [участвующих в них] стран, но мне ни разу даже не позвонили из ООН с предложением помочь в заключении сделок», — сказал республиканец (цитата по ТАСС).

Среди прочего, Трамп обвинял ООН в нерациональном расходовании средств. По его словам, много лет назад он предлагал провести реновацию штаб-квартиры организации за $500 млн, но ее представители решили «пойти по другому пути, который был в то время намного дороже».

«У них был огромный перерасход средств, между $2 млрд и $4 млрд. <…> К сожалению, многое в ООН осуществляется в подобном ключе, но в намного больших масштабах», — сказал Трамп.

В марте заместитель официального представителя главы ООН Фархан Хак сообщил, что генсек организации Антониу Гутерриш готов предоставить свои посреднические услуги в урегулировании российско-украинского конфликта.

В ноябре постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя заявил, что ООН не играет никакой роли в урегулировании конфликта. По его словам, организация сама к этому не стремится, поскольку понимает, что для нее «места за столом этого сюжета не предусмотрено». Кроме того, Небензя упрекнул Гутерриша и других представителей ООН в том, что они «злоупотребляют своим положением» и «занимают сторону в конфликте».