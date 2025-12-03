Не стоит «забегать вперед» с вопросом о том, стоит ли в будущем провести план по урегулированию конфликта на Украине через Совет Безопасности ООН в виде резолюции. Но при этом «нельзя исключать их одобрения возможных договоренностей на международном уровне». Об этом с специальном интервью RTVI заявил замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин.

«Я бы не стал забегать вперед. <…> Что касается последующего подтверждения этих договоренностей, возможных договоренностей, то, конечно, нельзя исключать и их одобрения на международном уровне. Но, опять же, повторю, это дело завтрашнего дня», — сказал Сергей Вершинин, отвечая на вопрос RTVI.

2 декабря в Москву прибыли спецпосланник США Стив Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Главной темой встречи стал американский мирный план по Украине.

Сергей Вершинин накануне этих переговор отметил в беседе с RTVI, что в Москве ждали этих «очень важных контактов» с американскими представителями.

«Исходим из того, что они позволят внимательно все посмотреть и внимательно напомнить о главном — о первопричинах конфликта. Это раз. Во-вторых, конечно, мы основываемся на тех пониманиях, которые обсуждались и были согласованы на Аляске. И, конечно же, забегать вперед здесь, я думаю, сейчас просто нецелесообразно», — добавил замглавы МИД в разговоре с RTVI.

Впервые о мирном плане США стало известно в ноябре. Первоначальный вариант состоял из 28 пунктов, однако после нескольких американо-украинских контактов их количество сократилось. В Киеве и Европе заявили, что изначальный текст соглашения был слишком «пророссийским».