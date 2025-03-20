Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш готов быть посредником в урегулировании украинского кризиса. Об этом заявил заместитель пресс-секретаря генсека Фархан Хак в ответ на соответствующий вопрос ТАСС.

«В последнее время звонков [со стороны генсека ООН представителям России, США или Украины] не было, однако генеральный секретарь дал ясно понять различным представителям желание ООН предоставить свои посреднические услуги, если это устроит стороны [мирного урегулирования]», — сказал он.

Хак напомнил, что в случае с Россией и Украиной Гутерриш уже выступал посредником, в том числе в случае с черноморской зерновой инициативой, и он хотел бы сделать это вновь, если будут позволять условия.

Днем 20 марта помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что консультации российских и американских экспертов по Украине состоятся в понедельник, 24 марта, в саудовском Эр-Рияде. По его словам, российскую делегацию возглавят сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

Ушаков отметил, что консультации в двустороннем формате проведут делегаты, назначенные лидерами обеих стран. «Это действительно опытные переговорщики, хорошо разбирающиеся в международной проблематике», — сказал он.

Как рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, одной из тем на переговорах делегаций России и США в Саудовской Аравии, возможно, будет возобновление черноморской инициативы.

В чем заключалась черноморская зерновая инициатива

В рамках зерновой сделки Россия гарантировала безопасность прохода из одесских портов грузовых судов, экспортирующих украинское зерно и другую сельхозпродукцию. Участниками соглашения стали Россия, Украина, Турция и ООН, документ был подписан 22 июля 2022 года.

Реализация зерновой сделки официально объяснялась необходимостью увеличения поставок продовольствия в нуждающиеся страны, которые были нарушены из-за ведения боевых действий. На Россию и Украину приходится 19% мирового рынка зерна, а по пшенице их доля достигает 27%.

Представители ООН и Турции обязались контролировать, чтобы суда в рамках черноморской зерновой инициативы не использовались для перевозки оружия и боеприпасов. Российская часть требований — меморандум между Россией и ООН — предполагал содействие международной организации в снятии ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений.

В июле 2023 года Россия объявила о прекращении своего участия в зерновой сделке из-за невыполнения поставленных ею условий. Песков тогда призывал внимательно отнестись к рискам безопасности: «Речь идет все-таки о зоне, которая непосредственно приближена к району боевых действий. И без соответствующих гарантий там возникают определенные риски. Поэтому если будет что-то оформляться без России, то эти риски должны учитываться».

Выполнение российских условий зерновой сделки критиковал Владимир Путин, называя ее, среди прочего, «игрой в одни ворота»: «Ничего, хочу это подчеркнуть, вообще ничего не было сделано. Все игра в одни ворота. Ни одного пункта, связанного с тем, что есть интересы Российской Федерации, не исполнено».

В Москве неоднократно обращали внимание, что основная масса экспортируемого в рамках зерновой сделки продовольствия достается развитым странам, в то время как до голодающих стран доходят незначительные объемы. В ООН, в свою очередь, отмечали, что грузы могут быть переработаны и и реэкспортированы.

В сентябре 2022 года «Ведомости» писали, что 57% поставок по зерновой сделке получили страны Запада и НАТО, в то время как на долю Африки пришлось только 17%.