Президент США Дональд Трамп перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским 28 декабря провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом глава Белого дома сообщил в своей соцсети Truth Social.

По его словам, беседа была «хорошей и очень продуктивной». Других подробностей он не привел.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры двух стран провели телефонный разговор. По его словам, об итогах беседы сообщит помощник президента Юрий Ушаков.

Встреча Трампа с Зеленским пройдет в резиденции американского главы Мар-а-Лаго во Флориде, она начнется в 13:00 по местному времени.

