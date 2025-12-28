Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев написал в соцсети X, что 28 декабря — «важный день на пути к миру».

«Сегодня важный день на пути к миру. Великие лидеры, честный диалог, миротворцы и весь мир должны победить. Поджигатели войны и обманщики должны покаяться. Пусть восторжествует путь к миру», — говорится в посте.

Публикация сопровождается фото президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на августовском саммите в Анкоридже.

28 декабря президент Украины Владимир Зеленский встретится с Трампом во Флориде. В Белом доме сообщили, что начало переговоров запланировано на 21:00 мск.

Трамп заявлял о «хороших шансах» на достижение договоренностей по мирному урегулированию на встрече с Зеленским. В то же время он «прохладно» отнесся к украинскому проекту мирного плана из 20 пунктов, сообщила газета Politico. По словам американского лидера, он рассчитывает в ближайшее время поговорить с Путиным.

Зеленский рассказал, что собирается обсудить с Трампом гарантии безопасности для Украины, план восстановления страны и другие вопросы.

20 и 21 декабря во Флориде прошли российско-американские консультации с участием Дмитриева, спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. Сам Дмитриев, комментируя итоги переговоров, заявил, что «дискуссии проходят конструктивно». Он доложил о результатах поездки и своих контактов Путину.

Дмитриев также намекнул, что следующий раунд консультаций по мирному плану может состояться в Москве.