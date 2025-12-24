Президент России Владимир Путин уже получил от главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева информацию о результатах встречи с американской делегацией по урегулированию конфликта с Украиной, которая прошла в Майами. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

«Мы по-прежнему считаем, в том числе и на этой стадии, что весьма нецелесообразно вести какое-то общение через средства массовой информации. Поэтому мы не будем говорить о том, что именно привез Дмитриев, и тем более не будем говорить об этом через прессу», — сказал пресс-секретарь президента.

Песков также отметил, что полученные российским руководителем данные планируется сформулировать дальнейшую позицию России и продолжить коммуникацию с Вашингтоном по действующим каналам связи.

Встречи российской и американской делегаций прошла в Майами 19 и 20 декабря. Специальный посланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера, предприниматель Джаред Кушнер провели встречи с Дмитриевым 20 и 21 декабря.

По словам Уиткоффа, российская и украинская стороны продемонстрировали свою нацеленность на завершение конфликта. Дмитриев, в свою очередь, назвал прошедшие переговоры конструктивными.

После консультаций с российской делегацией вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о прорыве в переговорном процессе, так как «все вопросы теперь обсуждаются открыто», а главным препятствием к заключению соглашения он назвал вопрос по территориальным уступкам.

Президент Украины Владимир Зеленский 24 декабря раскрыл 20 пунктов проекта плана по мирному урегулированию конфликта, которые включают в себя ограничение численности ВСУ до 800 тысяч человек в мирное время, вооруженный ответ в случае «нападения» России на Украину, привлечение $800 млрд в фонды для восстановления Украины, прекращение огня по линии расположения войск на дату принятия соглашения и другое.