Проект «Оздоровление Волги», задуманный для сокращения на 80% сбросов загрязненных сточных вод, провалился, а выделенные на него 127 млрд рублей во многом потрачены впустую. Об этом заявил на пленарном заседании Госдумы зампред думского комитета по экологии Анатолий Грешневиков, передает корреспондент RTVI.

«Умерщвление Волги»

По словам депутата, ни один нацпроект не вызывал такого резонанса в обществе, однако за «разбазаривание» федеральных денег никто так и не ответил. Грешевников напомнил, что в марте спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко при отчете Счетной палаты потребовала «встряхнуть эту тему» и «устроить показательную порку».

«Ну и что? Выводов нет, порки нет, ни один мэр, ни один губернатор и министр не наказаны. Тишина!» — констатировал парламентарий.

Как отметил Грешневиков, экосистема Волги деградирует: река мелеет, заболачивается и цветет, из-за медленного водообмена ухудшается качество воды, вследствие чего исчезают естественные нерестилища.

«Мы дожили до того, что недавно Минсельхоз предложил запретить вылов воблы в Астраханской области, в этом черном списке есть плотва, сельдь черноспинка», — посетовал он.

Грешевников объяснил провал проекта тем, что он «не стал государственным, народным», поскольку, «кроме застройщика, увлеченного освоением и воровством денег, больше никого не интересовал». Федеральные министры не выезжали на очистные сооружения, а губернаторы не контролировали стройку, пояснил депутат.

«Волга гибнет на наших глазах, и вода в реке не чистая, а отравленная вредными веществами. К тому же ее, реку, некогда могучую с многочисленными стадами осетровых, заменил Волжский каскад водохранилищ», — продолжил Грешневиков.

В народе инициативу по спасению реки называют «антигосударственным проектом „Умерщвление Волги“», заявил парламентарий.

«В общем, 7 тысяч кубов городского дерьма прямиком идут в Волгу — 7 тысяч, и каждый день! Разве это государственный подход к оздоровлению Волги? Это умерщвление Волги!» — выразил негодование депутат.

Он усомнился в том, что проект «Оздоровление Волги» следует называть государственным, поскольку 127 млрд рублей, выделенные на строительство очистных сооружений с целью «спасения великой реки», во многом «потрачены впустую».

Чиновники уходят от ответственности

В городе Конаково Тверской области чиновники, узнав о приезде проверяющих, «кинулись на очистные, построенные два года назад, а дверь туда не смогли найти», рассказал Грешневиков.

В Кинешме, по словам депутата, новые очистные не работают, оборудование снято: «Мэр сказал мне, что ждет новые миллиарды, а старые очистные давно проржавели, там нет крыши, нет очистки, а разорванные фильтры давно всплыли».

В Ярославской области, где введенные в 2022 году 11 очистных до сих пор проходят пусконаладку, «зависли» девять уголовных дел, в Ульяновской — три, сообщил Грешневиков.

Он потребовал разобраться, почему за провал федерального проекта «в тюрьму идет стрелочник», тогда как заказчики и подписанты актов приемки «уходят тихо от наказания». К ответственным лицам даже не предъявлялись штрафные санкции за нарушение сроков обязательств по госконтрактам, указал Грешневиков.

«Правительство должно разобраться, что у нас творится с институтами строительной экологической экспертиз, если на все очистные сооружения были даны положительные заключения, а очистные не работают ни на Волге, ни на Байкале. Вопрос — это коррупция или непрофессионализм?» — недоумевает парламентарий.

Как рассказал Грешневиков, два года назад по проваленному проекту объявлен инцидент и создан штаб, но его результатов «почему-то не видно, они не доводятся до общественности».

«Есть ли в правительстве понимание, что возложенная ответственность за строительство очистных на муниципальную власть, выступающую в качестве заказчиков, это хуже, чем ошибка, так как там нет квалифицированных специалистов, способных подготовить техническое задание на выполнение работ, проверить качество проектно-сметной документации?» — задался вопросом депутат.

Отдельно Грешневиков раскритиковал учет в проекте люберецких очистных, построенных за счет других источников, ради улучшения отчетных показателей: «Это профанация, обман».

На момент окончания проекта «Оздоровление Волги» большинство очистных сооружений находились в стадии строительства или реконструкции либо не вышли на целевые показатели, что «сильно сказалось на достижении, точнее недостижении целевых показателей», сообщил парламентарий.

«Справедливая Россия» настаивает на парламентских слушаниях с участием всех ответственных за оздоровление Волги — «начиная с министров и губернаторов», чтобы пересмотреть систему строительства очистных и предложить пути спасения реки, заключил парламентарий.