IT-компания Palantir, сотрудничающая с Пентагоном, опубликовала в X ключевые тезисы из книги своего гендиректора Алекса Карпа «Технологическая республика: жесткая сила, мягкие убеждения и будущее Запада». В них он выступил за введение всеобщей воинской повинности в США, милитаризацию Германии и Японии и ускоренное создание оружия на базе искусственного интеллекта.

Карп считает, что применение американского технологического опыта для создания систем вооружения следующего поколения, связанного с ИИ — это не просто путь к национальному спасению, а подлинный путь к нему, и он выступает за возрождение концепции «Запада» как основы будущей свободы и коллективной идентичности. Ранее Карп изложил эту же точку зрения в письме акционерам Palantir, в нем он утверждал, что подъем Запада был обусловлен не «превосходством его идей, ценностей или религии… а скорее его превосходством в применении организованного насилия».

В опубликованных тезисах Карп снова раскритиковал концепцию «мягкой силы» и утверждает, что эпоха опоры на риторику и моральное влияние завершилась.

«Мягкая сила достигла своих пределов. Демократическим обществам нужна жесткая сила, а в этом веке программное обеспечение — это новая жесткая сила», — пишет Карп.

По мнению Карпа, в XXI веке определяющим станет технологическое и военное превосходство, прежде всего в сфере ИИ.

«Атомный век сменяется эрой ИИ: Эра сдерживания, основанная на ядерном оружии, заканчивается, и начинается новая эпоха сдерживания, основанная на возможностях ИИ».

Он также призывает активнее вовлекать технологическую элиту в оборону, отказаться от политики «равенства всех культур» и «пустого плюрализма», а также критикует культуру отмены и внимание к частной жизни чиновников.

Карп критикует Кремниевую долину за фокус на развлекательных приложениях (iPhone, соцсети) и «потребительских пустяках», в то время как требуются прорывные технологии.

«У Кремниевой долины есть моральное обязательство участвовать в национальной обороне. Технологическая элита в долгу перед страной, которая сделала возможным ее подъем», — пишет Карп.

Palantir поддерживает восстановление военной мощи Германии и Японии. «Послевоенное кастрирование Германии и Японии должно быть отменено. Разоружение Германии стало перегибом, за который Европа теперь платит высокую цену», — цитирует Карпа аккаунт компании. О Японии он отмечает, что «аналогичная и крайне театральная приверженность японскому пацифизму… также грозит нарушить баланс сил в Азии».

Карп также выступает за всеобщую службу: «Национальная военная служба должна быть всеобщей обязанностью… вести следующую войну только в том случае, если риск и затраты разделит каждый».

Вдохновившись речью Палпатина

Palantir — одна из самых влиятельных военно-разведывательных частных компаний в мире. Создатель Palantir — миллиардер Питер Тиль и его партнер эксцентричный Алекс Карп в своей деятельности активно вдохновляются фантастикой, комиксами и сказками, но в своей трактовке и со своими выводами, которые не совпадают с общепринятыми. Сотрудники Palantir на работе называют друг друга хоббитами, ее владелец считает, что защищает «Шир», а одиозный СЕО Алекс Карп сравнивает себя с Бэтменом. К слову, один из офисов компании называется «Готэм» — это вымышленный город, в котором происходят события, связанные с борьбой Бэтмана против преступности. Технологии Palantir были задействованы для похищения главы Венесуэлы Мадуро, для определения целей атак и сценарию атак по Ирану.

22 пункта из книги Карпа, опубликованные в сети Х — это не призыв к технологическому рывку, а идеологическая платформа Palantir. Интересно, что Алекс Карп, как и его партнер по Palantir Питер Тиль, призывая ввести всеобщую воинскую обязанность, сами не служили в армии, но известно, что увлекались фильмом «Звездные войны». В опубликованных пунктах Карпа фанаты фильма без труда увидят стилистические и идеологические заимствования из речи Верховного канцлера Галактической Республики Палпатина в Сенате, после истребления Ордена джедаев, когда тот провозглашает Новый порядок.