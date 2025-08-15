Секретная служба США сотрудничала с охраной президента России, чтобы не допустить прослушки во время переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Однако, по словам источника CNN, между разведками нет доверия.

«Хотя за безопасность саммита в итоге отвечает Секретная служба США, агентство тесно сотрудничало с охраной Владимира Путина», — отмечает американский телеканал.

Сотрудники американской и российской служб безопасности работают вместе, чтобы защитить Путина и Трампа, однако за кулисами разворачивается операция по предотвращению шпионажа, утверждает CNN.

«Здесь нет доверия между [разведывательными] службами», — рассказал телеканалу источник, который раньше занимался обеспечением безопасности на подобных встречах.

Также собеседник CNN рассказал, что российская делегация, опасаясь прослушивающей аппаратуры американской разведки, может взять с собой одноразовые телефоны и компьютеры, которые потом выбросит. Делегатов также проинструктируют о том, как избежать взлома, уверен источник телеканала.

Первые за четыре года переговоры между президентами России и США начнутся примерно в 11:00 (22:00 по Москве) на Объединенной военной базы Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска.

Как рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, саммит может продлиться около 6-7 часов. По словам главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, главы государств обсудят весь спектр отношений между Россией и США, а не только урегулирование военного конфликта на Украине.

Дональд Трамп уверен, что его переговоры с Владимиром Путиным пройдут успешно. Он также назвал эту встречу «пробной». Этот саммит должен подготовить почву для прямых переговоров российского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским.