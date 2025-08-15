Американский лидер Дональд Трамп на борту президентского лайнера Air Force One по пути в Анкоридж на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным выразил надежду на достижение перемирия на Украине уже в пятницу, 15 августа. При этом он отметил, что будет огорчен, если этого не произойдет, и подчеркнул необходимость скорейшего урегулирования конфликта. Трансляцию вел Белый дом.

Республиканец также заверил, что европейские страны не диктуют ему условия разрешения украинского кризиса, но при этом уверен, что они останутся вовлеченными в этот процесс.

«Пока ничего не определено. Я хочу некоторых вещей, я хочу прекращения огня, и Европа здесь совсем ни при чем. Европа не указывает мне, что делать, но они, разумеется, будут вовлечены в процесс, так же как Зеленский», — сказал президент США.

Вместе с тем Трамп рассчитывает, что его переговоры с Путиным пройдут успешно. В случае неудачи он готов немедленно вернуться в Вашингтон.

Встреча двух лидеров запланирована на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске и начнется в 22:00 по московскому времени. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, переговоры могут продлиться 6-7 часов.

Трамп охарактеризовал предстоящую встречу как «пробную», отметив, что она должна подготовить почву для прямых переговоров Путина и Зеленского по урегулированию конфликта. Российская сторона, в свою очередь, сообщила, что в повестку встречи войдут не только украинский кризис, но и вопросы экономического партнерства, включая обсуждение потенциально выгодных для обеих стран крупных совместных проектов.

Ранее директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин в беседе с RTVI отметил, что американская сторона пришла к пониманию неэффективности дальнейшего ужесточения санкций. По его словам, ограничительные меры не оказывают критического воздействия на возможности России по ведению специальной военной операции.

Депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Оксана Дмитриева в интервью RTVI высказала предположение, что на переговорах на Аляске могут затронуть «чувствительные моменты», связанные с экспортом российских энергоресурсов. Парламентарий не исключила возможности, что может произойти «прорыв по Арктике». Как отметила Дмитриева, перед саммитом наблюдается «общий настрой на снятие искусственной изоляции России».

В свою очередь председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что первоочередной экономической задачей переговоров должно стать возвращение замороженных российских средств и отмена других незаконных ограничений. Депутат констатировал, что разработанные Россией обходные финансовые схемы приводят к значительным издержкам из-за завышенных комиссий зарубежных кредитных организаций.