В городе Анкоридж на Аляске стартовали переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в формате «три на три» вместо анонсированного ранее «тет-а-тет». Об этом сообщает Sky News.

Как передает РИА Новости, лидеры двух стран воздержались от вступительных слов перед началом переговоров в узком составе. О том, что состав участников расширился, стало известно незадолго до прибытия президентов на Аляску.

Теперь с Путиным на встрече присутствуют глава МИД Сергей Лавров и помощник российского руководителя Юрий Ушаков. Трампа сопровождают госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского президента Стив Уиткофф Стив Уиткофф.

Заявления Трампа перед саммитом

Перед вылетом к месту встречи американский лидер написал в соцсетях: «Высокие ставки». Уже на борту президентского самолета он сделал несколько заявлений. Во-первых, он предупредил, что Россию ждут «тяжелые экономические последствия», если саммит на Аляске не принесет прогресса.

Во-вторых, он предупредил, что Украина вряд ли станет частью НАТО, но допустил, что она войдет в состав Евросоюза.

Кроме того, Трамп подтвердил, что на встрече с Путиным будут обсуждаться территориальные вопросы в рамках урегулирования российско-украинского конфликта, но итоговое решение, добавил он, будет принимать Киев. Его же задача — «усадить их [Москву и Киев] за стол переговоров».

Отдельно американский лидер похвастался, что, если бы не он, то Россия бы «прямо сейчас забирала всю Украину». Кроме того, он назвал Путина умным человеком, добавив, что они ладят.

Кроме того, Трамп позвонил президенту Беларуси Александру Лукашенко. Он сообщил, что у них был «замечательный разговор».

«Целью звонка было поблагодарить его за освобождение 16 заключенных. Мы также обсуждаем освобождение 1300 дополнительных заключенных. Наш разговор был очень хорошим. Мы обсудили многие темы, включая визит президента Путина на Аляску. Я с нетерпением жду встречи с президентом Лукашенко в будущем», — заявил президент США.

В пресс-службе Лукашенко сообщили, что лидеры двух стран «обсудили вопросы двусторонней повестки, региональную тематику и ситуацию в горячих точках, включая Украину». Президент Беларуси также пригласил «Трампа с семьей в Минск, и это приглашение было принято».

Путин перед встречей с Трампом на Аляске заехал в Магадан

Как сообщили в Кремле, президент России в рамках рабочей поездки в столицу Магаданской области посетил завод «Омега-Си», занимающийся переработкой и рафинированием рыбного жира с дальнейшим производством капсулированной продукции с высоким содержанием омега-3.

«Это первый российский завод, производящий реэтерифицированные триглицериды из белой рыбы Охотского моря — сардины и сельди», — уточнили в пресс-службе российского лидера.

Также Путин провел совещание по вопросам реализации мастер-плана развития Магадана и осмотрел спортивно-оздоровительный комплекс «Президентский», где пообщался с игроками детской хоккейной команды. Глава государства отметил, что Магадан становится более современным и удобным во многом благодаря реализации мастер-плана развития города.

Завершая поездку в Магадан, Путин возложил цветы к мемориалу «Героям АлСиба», который символизирует сотрудничество СССР и США в годы Второй мировой войны.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналисту Павлу Зарубину, что в рамках саммита будут обсуждаться проекты экономического сотрудничества двух стран, а также тема «взаимных раздражителей». По его словам, российская сторона ожидает, что Трамп будет встречать Путина у трапа самолета, а российский президент в полете до Аляски будет работать над тезисами по всем темам предстоящего мероприятия.

Позиция Украины по саммиту

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня он ждет доклад разведки о планах России и ее подготовке к саммиту на Аляске. Вслед за Трампом он заявил: «Действительно высокие ставки».

«Главное, чтобы эта встреча открыла возможность реального пути к честному миру и содержательному разговору лидеров в трехстороннем формате: Украина, Соединенные Штаты, российская сторона», — сказал он.

По его словам, настало время заканчивать конфликт, возложив при этом ответственность за эти шаги на Россию. При этом Зеленский добавил: «Надеемся на Америку».

Что об итогах саммита думают эксперты

Член думского комитета по бюджету и налогам Оксана Дмитриева в беседе с RTVI предположила, что на Аляске будут обсуждаться «какие-то такие чувствительные моменты по экспорту нефти и газа» и может произойти «прорыв по Арктике». По мнению депутата, в преддверии встречи царит «в целом общий настрой на снятие искусственной изоляции России».

Глава думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков назвал главным экономическим вопросом, который должен обсуждаться на переговорах, разблокировку замороженных российских активов в зарубежных банках и отмену других незаконных решений Запада. Депутат подчеркнул, что Россия разработала альтернативные способы расчетов, но терпит убытки на комиссиях, которые берут за эти операции иностранные банки.

Журналист, телеведущий Владимир Познер в беседе с RTVI назвал встречу Путина и Трампа очень важным событием, в рамках которого стороны действительно могут добиться улучшения отношений. Однако, добавил он, не следует питать больших надежд, потому что в окружении президента США хватает людей, которые «абсолютно не приветствуют никакого сближения».

Замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Обухов заявил RTVI, что по итогам встречи президентов России и США самое главное — чтобы «не подтвердились опасения о возможности ущерба для наших национальных государственных интересов». Он также призвал не возлагать большие надежды на предстоящие переговоры, поскольку таких отношений между странами, какие складывались во времена президентства Бориса Ельцина, уже не будет.

Лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов рассказал RTVI, что ожидает переговоры президентов России и США на Аляске «со сдержанным оптимизмом». По его мнению, американская сторона поняла, что сотрудничать с Москвой «выгоднее, чем конфликтовать». Также он обратил внимание на то, что встреча пройдет на американской, но не чужой для России территории.

В-третьих, напомнил парламентарий, Трамп сказал, что после встречи с Путиным хочет организовать трехстороннюю встречу с Зеленским. Миронов отметил, что если американскому лидеру удастся убедить Зеленского принять основные условия России, то это будет приговор украинским властям.