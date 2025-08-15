Лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов рассказал RTVI, что ожидает переговоры президентов России и США на Аляске «со сдержанным оптимизмом».

«Во-первых, американцы, действительно, прикладывают усилия к восстановлению двусторонних отношений и завершению конфликта на Украине. Этого нельзя отрицать, особенно на фоне агрессивной антироссийской политики прежней администрации США», — сказал депутат.

По словам Миронова, президент России Владимир Путин считает такие усилия искренними, и «хочется верить, что это так и есть».

«Что американцы поняли: сотрудничать с Россией им выгоднее, чем конфликтовать», — пояснил парламентарий.

Во-вторых, отметил Миронов, показателен формат встречи — на американской, но не чужой для России территории.

«Это тоже важный сигнал, что решать вопросы украинского урегулирования и устранять первопричины кризиса будут именно Россия и США. Без участия европейских русофобов и милитаристов, и, самое главное, без участия марионеточного бандеровского правительства Украины», — считает он.

В-третьих, добавил лидер «Справедливой России — За правду», Трамп сказал, что после встречи с Путиным хочет организовать трехстороннюю встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«На мой взгляд, это еще один признак того, что американский президент адекватно воспринимает конфликт на Украине. Обсуждать с Зеленским ничего не будут — его просто поставят перед фактом договоренностей, которые до того будут достигнуты на саммите лидеров России и США. Как говорится, делай или уходи», — рассказал Миронов.

Депутат считает, что, если у Трампа получится добиться капитуляции Зеленского, то есть принятия основных условий России, то это будет приговор киевскому режиму.

«Сегодня именно этот режим — главное препятствие к миру», — подчеркнул Миронов.

Встреча российского и американского лидеров начнется 15 августа в 22:00 мск, а утром 16 августа по Москве Трамп уже улетит с Аляски. Помощник президента России Юрий Ушаков говорил, что переговоры пройдут в формате тет-а-тет и будут носить деловой характер, а их центральной темой станет урегулирование конфликта на Украине. После этих переговоров к Путину и Трампу присоединятся члены делегаций — по пять человек с каждой стороны.