Президент Франции Эмманюэль Макрон встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским после российско-американского саммита на Аляске, сообщила администрация Елисейского дворца.

Макрон и Зеленский «договорились встретиться в наиболее удобное и эффективное время, после встречи на Аляске и в зависимости от их графиков», говорится в сообщении Елисейского дворца для прессы. Подробности о времени и месте предполагаемой встречи не приводятся.

Пресс-служба администрации французского президента добавила, что Макрон и Зеленский разговаривали сегодня и накануне, 14 августа. Ранее на этой неделе украинский лидер также встречался с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Лондоне и канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине. Оба они выразили уверенность в том, что Украина должна быть представлена на любых международных переговорах, которые касаются урегулирования конфликта.

Ранее The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, знакомые с ходом состоявшегося 13 августа телефонного разговора между Трампом, европейскими лидерами и Зеленским, сообщила, что президент США якобы не пригласил украинского коллегу на Аляску, чтобы не ставить свои переговоры с Путиным под угрозу срыва.

По данным WSJ, изначально европейские лидеры добивались, чтобы на встрече в Анкоридже присутствовал кто-то из них или генсек НАТО Марк Рютте, а также Зеленский. Но после телефонных разговоров между Трампом и Мерцем это требование было снято. Источники издания рассказали, что президент США планирует после встречи с Путиным проинформировать о ее итогах сначала украинского коллегу, а затем европейских политиков.

По словам Мерца, Трамп пообещал не обсуждать с президентом России территориальные вопросы, поскольку они должны ставиться только на прямых российско-украинских переговорах. Однако перед вылетом на Аляску президент США заявил журналистам, что эти вопросы входят в повестку его встречи с Путиным — просто по ним не будет принято никаких решений.

Также в ходе телефонных переговоров Трамп дал понять, что гарантии безопасности и вооружения могут предоставляться Украине в формате европейско-американской поддержки, но ни в коем случае не в рамках НАТО. Сегодня он подтвердил, что исключает возможность вступления Украины в Североатлантический альянс.