За первой встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая состоится 15 августа на Аляске, может последовать вторая, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник.

Он отметил, что в подобных случаях первая встреча обычно имеет подготовительно-ознакомительный характер, тогда как конкретные договоренности достигаются уже на последующих раундах переговоров.

«Дело президентов Путина и Трампа — решать вопросы так, как им надо, и говорить, о чем они хотят. Наш президент и глава Белого дома — очень умные люди, добивающиеся своих целей», — поделился мнением депутат.

Поэтому, предположил Колесник, за первой встречей президентов РФ и США может последовать вторая, а от первых переговоров на Аляске «ждать прорывных решений не стоит».

«Никогда на первых встречах не происходит подписания документов, а вырабатывается концептуальное понимание накопившихся проблем. Главной темой станет Украина, а потом все остальное», — подытожил депутат.

Ранее директор Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Василий Кашин заявил RTVI, что не стоит ждать серьезных прорывных решений от первой встречи Путина с Трампом. Он предположил, что, поскольку в состав делегаций с обеих сторон вошли министры финансов, на переговорах может быть затронута «санкционная проблематика».

В любом случае, констатировал Кашин, Вашингтон уже осознал бесперспективность дальнейшего усиления санкционного давления, поскольку оно никак не сказывается на способности России обеспечивать нужды СВО, и готов «договариваться».

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Оксана Дмитриева ранее заявила RTVI, что в Анкоридже обсудят «какие-то такие чувствительные моменты по экспорту нефти и газа», и может произойти «прорыв по Арктике». По мнению депутата, между сторонами сложился «в целом общий настрой на снятие искусственной изоляции России».

Глава думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков считает, что в первую очередь РФ и США должны обсудить разблокировку замороженных российских активов в зарубежных банках и отмену других незаконных решений Запада. Депутат подчеркнул, что, хотя Россия разработала альтернативные способы расчетов, она терпит убытки на комиссиях, которые иностранные банки берут за такие операции.