По итогам встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске главное — чтобы «не подтвердились опасения о возможности ущерба для наших национальных государственных интересов», заявил RTVI зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Обухов.

По его словам, в любом случае возлагать чрезмерные надежды на предстоящие переговоры не следует, поскольку таких отношений между РФ и США, какие складывались во времена президентства Бориса Ельцина, уже не будет.

«Главное, чтобы после успешных переговоров не стало хуже. <…> Все ожидания, что сейчас с императором наш царь порешает и все вернётся на круги своя, — ничего подобного не будет. Главное, чтобы не подтвердились опасения о возможности ущерба для наших национальных государственных интересов. А то слишком те планы, которые излагает, скажем так, либеральная башня Кремля, этим попахивают», — поделился Обухов.

Депутат-коммунист пообещал, что они с однопартийцами будут «очень внимательно следить за переговорами». «Не зря КПРФ проводила акцию “Крылья победы”, где предупреждала, что мы внимательно следим и не хотим, чтобы наши национальные государственные интересы потерпели какой-то ущерб от этих переговоров», — подытожил Обухов.

Ранее глава думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков назвал главным экономическим вопросом, который должен обсуждаться на переговорах между Трампом и Путиным, разблокировку замороженных российских активов в зарубежных банках и отмену других незаконных решений Запада — в частности, запрета на расчеты с российскими банками под угрозой вторичных санкций. Депутат подчеркнул, что Россия разработала альтернативные способы расчетов, но терпит убытки на комиссиях, которые берут за эти операции иностранные банки.

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Оксана Дмитриева заявила RTVI, что на Аляске будут обсуждаться «какие-то такие чувствительные моменты по экспорту нефти и газа». Кроме того, считает она, на переговорах может произойти «прорыв по Арктике». По мнению депутата, в преддверии встречи царит «в целом общий настрой на снятие искусственной изоляции России».

О том, что в Анкоридже будет обсуждаться восстановление полноформатного диалога между двумя странами, включая экономическое взаимодействие, RTVI также заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

По его мнению, лидеры России и США затронут «широкий спектр вопросов по восстановлению полноформатного диалога Москвы и Вашингтона, в том числе — в экономической плоскости», а также состоится «конструктивное обсуждение контуров украинского урегулирования» и «важнейшей проблематики контроля над вооружениями».