Встреча президента России Владимира Путина со своим американским коллегой Дональдом Трампом — это, безусловно, очень важное событие, и стороны действительно могут добиться улучшения отношения сторон. Такое мнение в беседе с RTVI высказал журналист, телеведущий Владимир Познер. Однако, добавил он, не следует питать больших надежд, потому что в окружении президента США хватает людей, которые «абсолютно не приветствуют никакого сближения».

«Во-первых, еще рано говорить об изменении отношений. Идет некий процесс — предсказать его развитие очень сложно. В Америке один президент не может принять все решения. И совершенно очевидно, что в окружении Трампа есть немало людей, которые абсолютно не приветствуют никакого сближения. Поэтому я бы воздержался от каких-либо предсказаний. Что касается самой встречи, то это очень важно. Уверен, что какой-то результат будет. Почему? Потому что главы государств не договариваются о встрече, не зная заранее, что что-то будет. Это абсолютно общее явление. Не думаю, что нынешняя встреча отличается. Хотя предсказать Трампа довольно сложно», — отметил Познер.

По его мнению, американский лидер уже давно хотел встретиться с Путиным: «Совершенно очевидно, что он хочет стать миротворцем, он для этого делает довольно много».

Познер напомнил, что Трамп в период, когда он баллотировался на пост президента США, обещал, что в случае прихода к власти добьется урегулирования конфликта России и Украины.

«Правда, он говорил, что одного дня хватит, и тут он слегка ошибся, но, тем не менее, он стремился к этому. Полагаю, что он думает о своем, так сказать, историческом будущем. Думаю, что ему приятно подумать о возможном получении Нобелевской премии», — отметил телеведущий.

Трамп, по его мнению, понимает, что противостояние Москвы и Киева ничего хорошего Вашингтону не дает, а главным противником США является Китай, который «пока еще чуть-чуть слабее, но завтра-послезавтра, несомненно, сравняется» по мощи с Соединенными Штатами.

«И Трамп понимает, что союз Россия — Китай для Америки абсолютно нежелательное явление. Он знает, что американская политика в какой-то степени толкнула Россию, так сказать, в сторону Китая. И я абсолютно уверен в том, что, помимо внешней цели — мол, решить эту проблему с Украиной, — главной целью будет сближение, нахождение некоего общего языка с Россией, чтобы все-таки по возможности оторвать ее от Китая, который, с точки зрения, как я уже сказал, не только для Трампа, но и многих, является главной угрозой или, если угодно, главным противником, прежде всего экономическим, для США», — добавил Познер.

Именно все эти соображения, продолжил собеседник RTVI, и лежат «в основе этого стремления, решения [Трампа] встретиться с Путиным и договориться о чем-то».

При этом, подчеркнул Познер, он очень не хочет гадать по поводу итогов саммита России и США: «Предсказания — это зачастую просто некий политический пиар, довольно часто о них забывают, как и о том, что они абсолютно не соответствовали действительности».

«Я бы просто сказал: да, возможно, что они договорятся о следующем шаге, и, возможно, что будет такое постепенное улучшение отношений. Это вполне возможно. Но говорить: “Вот! Вот — оно наступило! Новая разрядка!”. А потом, давайте вспомним — ну что, ну была разрядка, и что? Она была, в общем-то говоря, недолгой, прямо скажем. Хотя все говорили: “Вот, наконец, все у нас хорошо”, и так далее. Поэтому мне кажется, что такие заявления — поспешные, или они преследуют какие-то сиюминутные политические цели. Вот так мне кажется», — заключил журналист.

Встреча президентов России и США начнется 15 августа в 22:00 мск, а ранним утром 16 августа по Москве Трамп уже улетит с Аляски. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что переговоры между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом пройдут в формате тет-а-тет и будут деловыми. Основной темой встречи станет урегулирование конфликта на Украине. После этого к лидерам присоединятся члены делегаций: по пять человек с каждой стороны.