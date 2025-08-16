Прямо сейчас на военной базе в Анкоридже, штат Аляска, проходят переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа. Это первая очная встреча президентов России и США за четыре года. Как рассказали представители Кремля, переговоры могут продлиться около 6-7 часов, во время которых лидеры обсудят как мирное урегулирование на Украине, так и вопросы двусторонних отношений. Пока саммит проходит за закрытыми дверями, мировые СМИ анализируют, что произошло после приземления президентов на авиабазе Элмендорф-Ричардсон. Подробнее — в обзоре RTVI.

CNN:

Путин выглядел растерянным, когда журналисты спрашивали его об Украине.

На лице президента России отразилось замешательство, когда многочисленные сотрудники СМИ начали выкрикивать вопросы.

Его спросили, согласится ли он на прекращение огня и почему сейчас Трампу следует поверить ему на слово. Путин что-то пробормотал и выкрикнул в сторону прессы, но было неясно, что именно он сказал.

NBC News:

Путин встречается с Трампом на Аляске не только для того, чтобы обсудить ***** [военный конфликт] на Украине, но и для того, чтобы вернуть свою страну на мировую арену.

Российский президент надеется на экономические результаты после этого саммита, поскольку экономика России ослабла из-за введенных против Москвы санкций США и Европы.

Sky News:

Это именно тот момент, которого жаждал Владимир Путин. Его приветствовали на территории США как равного участника встречи великих держав.

Эта [встреча] знаменует собой окончание его изоляции со стороны Запада, причем самым впечатляющим образом.

Изгой больше похож на партнера.

Reuters:

Трамп и Путин приветствовали друг друга как старые друзья. Сказать, что прием был теплым, было бы преуменьшением. Они пожали руки и коснулись друг друга в знак явной привязанности. Путин, прибывший на территорию США по приглашению Трампа, широко улыбнулся.

Трамп давно хвастался своей дружбой с российским лидером и, хотя недавно пригрозил последствиями, если Москва не прекратит боевые действия на Украине, так и не выполнил эти угрозы.

The New York Times:

Владимир Путин выглядел счастливым и искренне воодушевленным, выходя из самолета и приветствуя президента Трампа. И у него были все основания для этого. После трех лет дипломатической изоляции, санкций и выдачи ордера на арест он приземлился на территории, пожалуй, самой могущественной страны в мире, лидера НАТО, и был тепло встречен президентом Трампом на красной дорожке.

Именно такой визуальный образ и искал Путин. Это объясняет, почему он с таким энтузиазмом воспринял идею провести встречу на Аляске.

g1:

Владимир Путин стал мемом в социальных сетях после того, как корчил рожицы перед началом переговоров с Дональдом Трампом. Поначалу Путин держался нейтрально, но затем, по-видимому, был встревожен количеством вопросов, заданных журналистами, которые хотели получить от него комментарии.

Хотя в последние месяцы Трамп и Путин обменивались критикой и угрозами, накануне встречи президенты России и США выразили надежду, что она пройдет успешно.

IRNA:

Эта встреча может стать поворотным моментом в отношениях между США и Россией, а также наметить новый путь к миру или эскалации украинского конфликта.

Трамп пытался послать сигнал как своим критикам, так и Москве, представив себя сильной и решительной фигурой, обещавшей положить конец ***** [военному конфликту] на Украине в течение 24 часов, но за семь месяцев своего президентства так и не выполнил обещание.

Хотя заявленная цель встречи — создание основы для прекращения огня и мирных переговоров на Украине, отсутствие президента Украины Владимира Зеленского — один из спорных моментов мероприятия.

South China Morning Post:

На саммите основное внимание будет уделено перспективам прекращения огня с целью положить конец ***** [военному конфликту] России против Украины, длящемуся уже три с половиной года.

Первоначально эта встреча рассматривалась как та, что способна изменить мировой порядок, определить будущее Украины и пересмотреть позиции Соединенных Штатов среди союзников. Однако администрация Трампа попыталась преуменьшить, насколько решающей она будет.