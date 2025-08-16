Прямо сейчас на военной базе в Анкоридже, штат Аляска, проходят переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа. Это первая очная встреча президентов России и США за четыре года. Как рассказали представители Кремля, переговоры могут продлиться около 6-7 часов, во время которых лидеры обсудят как мирное урегулирование на Украине, так и вопросы двусторонних отношений. Пока саммит проходит за закрытыми дверями, мировые СМИ анализируют, что произошло после приземления президентов на авиабазе Элмендорф-Ричардсон. Подробнее — в обзоре RTVI.
Путин выглядел растерянным, когда журналисты спрашивали его об Украине.
На лице президента России отразилось замешательство, когда многочисленные сотрудники СМИ начали выкрикивать вопросы.
Его спросили, согласится ли он на прекращение огня и почему сейчас Трампу следует поверить ему на слово. Путин что-то пробормотал и выкрикнул в сторону прессы, но было неясно, что именно он сказал.
Путин встречается с Трампом на Аляске не только для того, чтобы обсудить ***** [военный конфликт] на Украине, но и для того, чтобы вернуть свою страну на мировую арену.
Российский президент надеется на экономические результаты после этого саммита, поскольку экономика России ослабла из-за введенных против Москвы санкций США и Европы.
Это именно тот момент, которого жаждал Владимир Путин. Его приветствовали на территории США как равного участника встречи великих держав.
Эта [встреча] знаменует собой окончание его изоляции со стороны Запада, причем самым впечатляющим образом.
Изгой больше похож на партнера.
Трамп и Путин приветствовали друг друга как старые друзья. Сказать, что прием был теплым, было бы преуменьшением. Они пожали руки и коснулись друг друга в знак явной привязанности. Путин, прибывший на территорию США по приглашению Трампа, широко улыбнулся.
Трамп давно хвастался своей дружбой с российским лидером и, хотя недавно пригрозил последствиями, если Москва не прекратит боевые действия на Украине, так и не выполнил эти угрозы.
Владимир Путин выглядел счастливым и искренне воодушевленным, выходя из самолета и приветствуя президента Трампа. И у него были все основания для этого. После трех лет дипломатической изоляции, санкций и выдачи ордера на арест он приземлился на территории, пожалуй, самой могущественной страны в мире, лидера НАТО, и был тепло встречен президентом Трампом на красной дорожке.
Именно такой визуальный образ и искал Путин. Это объясняет, почему он с таким энтузиазмом воспринял идею провести встречу на Аляске.
Владимир Путин стал мемом в социальных сетях после того, как корчил рожицы перед началом переговоров с Дональдом Трампом. Поначалу Путин держался нейтрально, но затем, по-видимому, был встревожен количеством вопросов, заданных журналистами, которые хотели получить от него комментарии.
Хотя в последние месяцы Трамп и Путин обменивались критикой и угрозами, накануне встречи президенты России и США выразили надежду, что она пройдет успешно.
Эта встреча может стать поворотным моментом в отношениях между США и Россией, а также наметить новый путь к миру или эскалации украинского конфликта.
Трамп пытался послать сигнал как своим критикам, так и Москве, представив себя сильной и решительной фигурой, обещавшей положить конец ***** [военному конфликту] на Украине в течение 24 часов, но за семь месяцев своего президентства так и не выполнил обещание.
Хотя заявленная цель встречи — создание основы для прекращения огня и мирных переговоров на Украине, отсутствие президента Украины Владимира Зеленского — один из спорных моментов мероприятия.
На саммите основное внимание будет уделено перспективам прекращения огня с целью положить конец ***** [военному конфликту] России против Украины, длящемуся уже три с половиной года.
Первоначально эта встреча рассматривалась как та, что способна изменить мировой порядок, определить будущее Украины и пересмотреть позиции Соединенных Штатов среди союзников. Однако администрация Трампа попыталась преуменьшить, насколько решающей она будет.