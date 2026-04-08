После встречи президента России Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна в Кремле 1 апреля между ними состоялся еще более жесткий разговор за закрытыми дверями. Об этом пишет армянская газета «Грапарак», часто публикующая критические материалы о главе правительства.

По данным издания, в Москве «осознали невозможность достижения соглашения» с Пашиняном и предприняли практические шаги. В частности, якобы решено запретить въезд в Россию всем бизнесменам, в том числе из крупных компаний, а также представителям культурных организаций, «связанных с режимом Пашиняна».

Газета утверждает, что даже посол Армении в Москве Гурген Арсенян, «установивший довольно теплые отношения» с российской стороной, а также его окружение оказались в статусе персон нон грата.

«Грапарак» опубликовала эту информацию без указания источников и без каки-либо подробностей и комментариев.

Вскоре после кремлевских переговоров, 3 апреля, то же издание писало, что Кремль якобы еще несколько недель назад принял «окончательное решение о невозможности продолжения отношений с Николом Пашиняном, поскольку в Москве он обещает одно, а вернувшись в Армению, делает совершенно другое и действует против армяно-российских отношений».

«Поэтому руководителям ключевых структур поручено приложить все усилия для того, чтобы к власти в Армении пришла сила, имеющая программу восстановления армяно-российских отношений», — цитировал газету сайт NEWS.am.

По поводу самой встречи 1 апреля «Грапарак» писала, что она прошла «спокойно, безэмоционально и почти протокольно» со стороны Путина, но со стороны Пашиняна были «плохо скрываемые эмоции».

«По сути, это был классический пример того, как великое государство может спокойно высказать резкое политическое предупреждение», — говорилось в публикации.

В Кремле Путин сказал Пашиняну, что Москва «абсолютно спокойно» относится стремлению Еревана сблизиться с Евросоюзом, но напомнил, что находиться одновременно в таможенном союзе с ЕС и ЕАЭС (Евразийским экономическим союзом) «невозможно по определению».

Президент России также напомнил о существенном различии между ценами на российский газ для Армении и тарифами ЕС.

Армянский премьер согласился, что «членство в двух объединениях несовместимо». Вместе с тем он заявил, что страна останется в ЕАЭС столько, сколько возможно, а когда членство станет невозможным, то решение о ее выходе из Евразийского экономического союза может быть принято на всенародном референдуме.

По итогам переговоров бывший глава МИД Армении Вардан Осканян высказал мнение в соцсети, что в словах Путина заключалось «политически разрушительное» послание с «приговором» Пашиняну.

Первому зампреду комитета Госдумы по делам СНГ Константину Затулину встреча Путина и Пашиняна напомнила перепалку президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме. Депутат отметил, что премьеру Армении «повезло», что его принимал Путин, а не Трамп.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев оценил «аккуратный» намек Путина Пашиняну и заявил, что «пора отказаться от толерантного отношения» к вступлению ближайших соседей в Евросоюз.