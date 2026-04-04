Армения выйдет из ОДКБ и ЕАЭС, если Россия повысит цены на поставляемый в республику газ. Об этом, как пишет Armenia Today, заявил спикер парламента страны Ален Симонян, комментируя встречу армянского премьер-министра Никола Пашиняна с президентом России Владимиром Путиным в Москве 1 апреля.

«Подобные разговоры, связанные, например, с ценами на товары, с ценами на газ, не новы и велись в течение многих лет. Должен сказать, что если будет принято такое решение, то Армения примет свое решение и окончательно выйдет как из ОДКБ, так и из ЕАЭС и остальных структур», — сказал Симонян.

При этом он подчеркнул, что считает подобный сценарий маловероятным.

«Не думаю, что до этого дойдет. Потому что я знаю, что после этого произошел очень хороший разговор между руководителями двух стран — очень рабочий и эффективный», — уточнил парламентарий.

Симонян добавил, что Армения не действует против России, но последовательно отстаивает собственные интересы. «Я говорил и повторяю: против России мы ничего не делали, не делаем и не собираемся делать. Но в то же время мы защищали и будем защищать интересы Армении», — отметил он.

Пашинян ранее назвал визит в Москву «очень успешным».

Армения в марте 2025 года приняла закон о начале вступления в ЕС. На встрече 1 апреля 2026 года Путин заявил, что Россия спокойно относится к тому, что Ереван стремится развивать связи с Европой, однако при этом указал: одновременно находиться в ЕАЭС и в таможенном союзе с ЕС невозможно — «вопрос даже не в политике, а чисто экономического характера».

Пашинян с этим согласился, добавив, что Армения останется в ЕАЭС «столько, сколько возможно», а выход при необходимости может быть вынесен на референдум.

Бывший глава МИД Армении Вардан Осканян оценил слова Путина как «политически разрушительное» послание с «приговором» Пашиняну: «Послание было ясным: вы на неверном пути, и если вы продолжите в том же духе, вы причините армянскому народу несравнимо больший вред, чем уже причинили», — написал он в соцсетях.

Вице-премьер России Алексей Оверчук в интервью ТАСС заявлял, что Армения «очень близко подошла к точке, после которой России придется по-другому выстраивать с ней экономические отношения», а продажа концессии на Армянские железные дороги может лишить республику российских грузов. При этом он уточнил: в рамках ЕАЭС действует принцип консенсуса и ни одно решение не будет принято вразрез интересам Еревана.

3 апреля замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Москве «пора отказаться от толерантного отношения» к вступлению соседних стран в Евросоюз, поскольку ЕС на фоне кризиса в НАТО и американо-израильской операции против Ирана может превратиться в военный альянс.

«А вот это меняет картину мира. Теперь ЕС больше не экономический союз. Он довольно быстро может превратиться в полноценный и крайне враждебный России военный альянс, в чем-то хуже, чем НАТО», — написал он в своем телеграм-канале.

В числе стран, которых это касается, Медведев назвал Украину и намекнул на Армению. «Это недавно в аккуратной форме уже сделал наш президент, намекнув некоему товарищу Воваевичу, что членство в ЕАЭС и членство в Евросоюзе несовместимы», — заключил он, назвав Пашиняна по отчеству.

Поставки газа в Армению осуществляет «Газпром Армения» — дочерняя компания российского «Газпрома». За первое полугодие 2025 года объем поставок превысил 1,2 млрд кубометров. Топливо поступает по газопроводу «Северный Кавказ — Закавказье» через территорию Грузии; проектная мощность трубопровода составляет 1,8 млрд кубометров в год.