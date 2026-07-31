По подозрению в похищении 22-летней россиянки Дианы Назимовой и ее 17-летнего брата в Таиланде задержаны два главаря местной банды, они признались в убийстве. Об этом пишет Thairat.

43-летний Тхана Киттхонг и 39-летний Тхонгчай Сринил, известные под прозвищами Понг и Тхонг, заявили, что убили россиян и закопали их тела в районе горы Кхао Чи Чан, чтобы скрыть преступление.

После того как следователи направили собранные доказательства для выдачи ордера на арест подозреваемых, на границе провинции Сакэу, расположенной недалеко от Камбоджи, была организована работа контрольно-пропускных пунктов и блокпостов для предотвращения попытки мужчин скрыться из страны.

Подозреваемые были задержаны в районе Ванг Сомбун и доставлены в полицейский участок для допроса. По данным издания, Тхонгчай Сринил сообщил правоохранительным органам, что пропавших россиян застрелил Киттхонг.

Сам мужчина заявил на допросе, что застрелил юношу, а Диану избил до смерти, передает Amarin TV. При этом он отрицал совершение сексуального насилия над девушкой. Мотивом преступления Киттхонг назвал кражу мотоцикла, на котором ехали брат и сестра.

О нахождении тел россиян официально пока не сообщалось. Подозреваемых повезли к предполагаемому месту захоронения для восстановления событий.

Диана Назимова и ее брат перестали выходить на связь 26 июля. Через 20 минут после того, как они покинули дом на мотоцикле, мать Дианы получила с ее телефона сообщение «Urgent!» («Срочно!»), после чего связь прервалась. Незадолго до этого девушка рассказала матери, что ее телефон обнаружил неизвестное Bluetooth-устройство, и предположила, что ее кто-то может преследовать.

Ранее мать пропавших опровергла появившиеся в СМИ сообщения о задержании Киттхонга и Сринила. Местные жители рассказали журналистам, что видели, как Киттхонг копал землю в вечернее время 28 июля, после чего мужчин видели вдвоем в том же районе, однако при появлении представителей властей они разбежались.

По словам владельца помещения, в котором находились подозреваемые, утром в день исчезновения россиян они появились покрытые грязью, после чего снова ушли в неизвестном направлении.

По словам родственницы Киттхонга, менее двух месяцев назад мужчина вышел из тюрьмы, где отбывал наказание за покушение на убийство. Помимо этого, на его счету две судимости за преступления, связанные с огнестрельным оружием, и похищение ребенка в 2020 году.