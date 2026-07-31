Сообщения о задержании двух подозреваемых в похищении 22-летней россиянки Дианы Назимовой и ее 17-летнего брата в Таиланде не подтвердились. Об этом рассказала 360.ru мать пропавших Зарина.

По словам женщины, расследование продолжается, сотрудники полиции проверяют разные версии произошедшего, ведутся активные следственные действия.

«Я очень прошу не распространять непроверенную информацию, чтобы не мешать расследованию», — обратилась Зарина к СМИ.

По ее словам, в поисках принимают участие полицейские Паттайи и Бангкока, туристическая, иммиграционная и киберполиция, следователи, подразделения специального назначения, кинологи со служебными собаками, сотрудники спасательных служб, операторы дронов и волонтеры.

Мать двоих россиян поблагодарила все службы Таиланда и всех, кто оказывает поддержку ее семье.

«Мы продолжаем надеяться и верим, что мои дети вернутся домой», — заключила она.

Ранее сообщалось, что брат и сестра перестали выходить на связь утром 26 июля. Предположительно, они пропали в районе Хуай Яй округа Бангламунг провинции Чонбури, где расположен самый популярный курорт Паттайя.

Молодые люди покинули дом на арендованном мотоцикле, который позднее был найден закопанным в разобранном состоянии в лесистой местности у старого кладбища Тхунг Луан. По данным местных СМИ, разные элементы транспортного средства были спрятаны в нескольких местах, а номерной знак был срезан.

Запись с камер наблюдения показала, что на протяжении некоторого времени за двумя россиянами следовал мужчина на другом мотоцикле. Затем Назимова и ее брат остановились у разворота под мостом, неподалеку от которого потом были обнаружены закопанные детали.

Отмечалось, что незадолго до исчезновения Диана сообщила матери, что ее гаджет обнаружил неизвестное Bluetooth-устройство, и предположила, что кто-то мог следить за ней. Через 20 минут после того, как она покинула дом вместе с братом 26 июля, с ее номера пришло сообщение «Urgent!», после чего связь с ними прервалась.