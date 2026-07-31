Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой выделить семьям со школьниками единовременную помощь в размере от 20 до 30 тыс. рублей на подготовку к 1 сентября. Документ имеется в распоряжении RTVI. Для семей в трудной жизненной ситуации, как следует из письма, размер помощи может быть увеличен.

В обращении, датированном 30 июля, депутат напомнила, что рост трат на подготовку к учебному году носит системный характер и особенно остро ощущается каждый год перед началом занятий.

«В адрес комитета <…> поступают обращения граждан, связанные с существенным ростом расходов семей на подготовку детей к новому учебному году. Особую обеспокоенность родителей вызывают расходы на школьную одежду, обувь, канцелярские товары, учебные принадлежности и иные обязательные покупки», — говорится в письме.

Останина напомнила, что в 2021 году семьи со школьниками получили по 10 тыс. рублей на ребенка. По данным думского комитета, выплату получили более 20 млн детей, а на ее реализацию направили около 200 млрд рублей.

В своем предложении депутат ссылается на Стратегию семейной и демографической политики до 2036 года и нацпроект «Семья». В письме подчеркивается, что такая мера особенно важна для многодетных, неполных семей и семей с ограниченными доходами.

«Предоставление дополнительной материальной помощи семьям с детьми школьного возраста <…> в полной мере соответствует проводимой государством семейной политике и станет практической мерой, направленной на снижение финансовой нагрузки на родителей», — отмечается в письме.

Кроме того, глава комитета предложила скорректировать порядок распоряжения средствами маткапитала. Сейчас семья может получить единовременно только остаток, не превышающий 10 тыс. рублей. Останина просит увеличить этот лимит и отмечает, что такие изменения уже предусмотрены в законопроекте № 819010-8.

По словам депутата, правительство дало на инициативу отрицательный отзыв, в связи с чем она просит Мишустина повторно рассмотреть документ с учетом доводов, изложенных в письме.

«Мы должны сделать так, чтобы 1 сентября был и оставался праздником для российских семей, для детей и родителей, которые готовятся к новому учебному году», — говорится в обращении.

С похожей инициативой Останина выступала и в 2023 году: тогда она просила премьера установить единовременную выплату в размере единого ежемесячного пособия для подготовки детей к школе, ссылаясь на резкое удорожание школьной формы, письменных принадлежностей и учебной литературы.