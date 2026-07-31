Сын губернатора Свердловской области и бывшего главы Оренбургской области Дениса Паслера заключил контракт с канадским клубом Западной хоккейной лиги (WHL) «Медисин-Хат Тайгерс». Это следует из сообщения на официальном сайте команды.

В пресс-релизе говорится, что 18-летний Денис Паслер будет выступать за канадский клуб в качестве защитника.

Помощник главного менеджера «Медисин-Хат Тайгерс» Бобби Фокс отметил отличные навыки катания на льду и габариты россиянина, которые позволяют ему «эффективно перемещаться в любом направлении».

«Он агрессивно сокращает дистанцию ​​до соперника, используя свои физические данные и размах рук, уверенно защищает пространство перед воротами и принимает быстрые, грамотные решения при подборе шайбы. Кроме того, он уверенно подключается к атаке и помогает команде в нападении», — заявил Фокс.

Паслера, чей рост составляет 196 см, отобрали в качестве игрока во втором раунде на драфте легионеров Канадской хоккейной лиги 2026 года. В сезоне 25/26 он набрал 11 очков в 59 матчах Молодежной хоккейной лиги, где выступал за тульские команды «АКМ» и «АКМ-Юниор».

Денис Паслер-младший начал заниматься хоккеем в 2014 году, выступал в качестве защитника за школы «Спартаковец» и «Факел». Когда его отец занимал должность губернатора Оренбургской области, спортсмен отправился играть за команду Rockets из города Бриджуотер, штат Нью-Джерси. Хоккеист вернулся в Россию спустя месяц после назначения отца на должность врио губернатора Свердловской области. В интервью «Областной газете» Паслер-старший говорил, что его сын не планировал оставаться в США и продолжать там учебу.