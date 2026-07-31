Всем странам Европы следует присоединиться к инициативе Рима приостановить действие Шенгенского соглашения о свободном передвижении с Испанией. Об этом написала в X глава МВД Финляндии Мари Рантанен, комментируя наплыв около 50 тыс. мигрантов из Марокко в испанский полуанклав Сеуту на севере Африки.

«Испания полностью провалила задачу защиты внешней границы Шенгенской зоны от проникновения. Так продолжаться не может. <…> Страны, не выполняющие свои обязательства по защите внешней границы, не могут быть членами Шенгенской зоны», — заявила финский министр.

Она выразила убеждение, что все европейские страны должны поддержать предложение премьера Италии Джорджи Мелони в этом вопросе.

30 июля, когда начался крупнейший прорыв границ Сеуты мигрантами, Мелони написала в X, что видеокадры оттуда «шокируют и еще раз демонстрируют, что неконтролируемая нелегальная иммиграция представляет собой конкретную угрозу безопасности границ Европы».

Мелони сообщила, что обсудила проблему с главой МВД Маттео Пьантедози.

«Италия не будет бездействовать. Мы созываем уполномоченные органы и <…> готовы вмешаться, в том числе посредством чрезвычайных мер по защите наших границ и обеспечению безопасности наших граждан, таких как приостановка действия Шенгенской зоны с Испанией», — говорится в ее публикации.

Премьер подчеркнула, что ее кабинет «не отступит ни на йоту» в деле защиты границ от нелегальных мигрантов.

«Пресечение деятельности торговцев людьми и обеспечение эффективной репатриации останутся политикой этого правительства», — заключила Мелони.

В пятницу, 31 июля, глава МВД Франции Лоран Нуньес также через платформу X объявил, что распорядился усилить контроль на границе с Испанией.

«В свете ситуации в анклаве Сеута я вчера вечером дал указание немедленно усилить контроль на испанской границе. Кроме того, я активирую силы быстрого реагирования на границе для проведения тщательных проверок», — написал он.

Нуньес повторил это в эфире телеканала RTL и добавил, что контроль на границе с Испанией в последние месяцы был усилен за счет мобильных подразделений, которые дежурят круглосуточно.

Вскоре после выступления министра в окружении президента Франции Эмманюэля Макрона подтвердили, что он поручил главе МВД принять все необходимые меры для усиления контроля на испанской границе. Тот же источник рассказал телеканалу, что Париж находится в контакте с испанскими и марокканскими властями для усиления мониторинга и координации между ответственными службами.

В окружении Макрона добавили, что Франция готова оказать испанскому руководству всю необходимую поддержку, если оно об этом попросит, в том числе через Европейскую службу пограничной и береговой охраны Frontex.