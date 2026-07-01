Ситуация с топливным рынком в России требует «умного регулирования», заявил RTVI глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин в кулуарах съезда партии «Новые люди». Если же проблемы в этой сфере останутся, то властям стоит подумать об адресных субсидиях для бизнеса, в первую очередь агропромышленного, добавил он.

Поводом для заявления стали сообщения о возможных задержках поставок продуктов в торговые сети Санкт-Петербурга. Как писала «Фонтанка», поставщики из некоторых регионов — Поволжья и Южного федерального округа — начали направлять ретейлерам письма о том, что из-за дефицита топлива не могут гарантировать прежние сроки доставки. В частности, один из производителей из Ульяновской области сообщил торговой сети в Петербурге, что власти региона на прошлой неделе ввели ограничения на продажу бензина и дизеля для грузового транспорта. О таких предупреждениях рассказал и глава ГК «РеалЪ» Александр Мышинский: «Уведомляют о возможных задержках по доставке, но пока ситуация не критическая и все заказы доезжают. Хотя и случается, что это происходит чуть позже намеченных сроков».

При этом собеседники «Фонтанки» не прогнозируют дефицита товаров на полках: ретейлеры и отраслевые эксперты говорят, что у сетей и производителей есть запасы, а федеральные торговые сети сохраняют устойчивость логистики. В АКОРТ, объединяющей крупнейшие торговые сети, заявили изданию, что ретейлеры адаптируют логистику к текущим условиям, а говорить о прямом и неизбежном переносе роста цен на топливо в стоимость продуктов пока преждевременно.

На вопрос, нужна ли какая-то помощь бизнесу, Демин ответил, что сейчас первоочередная задача — наладить регулирование рынка.

«В таких ситуациях, на мой взгляд, важно, чтобы регулирование было умным и не приводило к злоупотреблениям. Нынешняя ситуация связана в том числе с ажиотажем, а где-то — с манипуляцией рынком. Поэтому для начала нужно настроить меры, которые помогут стабилизировать рынок и уйти от манипуляций», — заявил RTVI депутат.

По его словам, если стабилизационные меры не устранят дефицит топлива, властям стоит перейти к точечной поддержке отдельных отраслей.

«Если после применения стабилизационных мер дефицит сохранится, [надо] вводить разумные субсидии. В первую очередь это касается агропромышленного комплекса — это ключевая для нас задача», — отметил парламентарий.

Отдельное внимание, добавил собеседник RTVI, следует уделить бизнесу, который сильно зависит от логистики, например, перевозчикам: для них дополнительная наценка из-за роста цен на бензин и дизтопливо становится особенно ощутимой.

«То есть там нужно смотреть разные дифференцированные механизмы, которые помогут бизнесу этот момент пройти с минимальными потерями», — заключил Демин.

По данным «Коммерсанта», перебои с топливом уже отразились на рынке автоперевозок по всей стране. Особенно заметны сложности на юге России и на китайском направлении: там снижаются суточный пробег, частота и предсказуемость рейсов, а ожидание на заправках может измеряться сутками.

Некоторые перевозчики уже предупредили клиентов о повышении тарифов: с 1 июля ставки могут вырасти минимум на 10%. Давление на рынок усилили сокращение и отмена скидок по топливным картам. При этом индивидуальные предприниматели пострадали сильнее, поскольку на них распространяются лимиты на отпуск топлива для физических лиц, отмечается в статье.

По информации «Ъ», крупные перевозчики могут заправлять по топливным картам до 200 л, тогда как мелким перевозчикам и ИП в ряде случаев отпускают только по 60 л — как физическим лицам. Участники рынка также указывали, что в сегменте международных и СНГ-перевозок дизель подорожал с 70—72 до 77—90 рублей за литр, из-за чего часть перевозчиков уже закладывает дополнительные издержки в ставки.