Беларусь во многих направлениях смотрит на опыт Китая — от военно-промышленного комплекса до производства товаров народного потребления. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«Я помню, мы передавали определенные технологии китайской республике, а сейчас мы учимся у вас полностью по всем направлениям: от военно-промышленного комплекса до товаров народного потребления. <…> Вы делаете глобальное из простого», — сказал он.

Лукашенко добавил, что «хорошие впечатление» от развития Китая «уводят на второй план» все вопросы. Кроме того, белорусский лидер заявил о намерении перенять и политический опыт КНР, напомнив, что нынешнюю модель организации и руководства страны в свое время «очень дружно выстраивали» СССР и Китай.

«Мы [Беларусь], к сожалению, многое утратили. <…> Я вас поздравляю, что вы по-китайски мудро, аккуратно, без революций и потрясений ведете свою страну к той цели, которую вы определили», — отметил Лукашенко.

Си Цзиньпин со своей стороны подтвердил, что китайско-белорусские отношения остаются на высоком уровне. Он уточнил, что стороны уже достигли совместных результатов в науке, технологиях и инновациях, и предложил «сосредоточиться на развитии производительных сил нового качества в интересах развития наших стран».

Утром 31 августа в китайский город Тяньцзинь прибыл президент России Владимир Путин. Из аэропорта он уехал на автомобиле Aurus с китайскими номерами, на котором будет передвигаться по КНР в ходе своего визита.

Путин пробудет в Китае четыре дня. За это время он проведет несколько встреч с главами государств, в том числе трехстороннюю с лидерами Китая Си Цзиньпином и Монголии Ухнаагийном Хурэлсух. Также российский лидер примет участие в саммите ШОС и в военном параде, посвященном 80-летию окончания Второй мировой войны. На нем высокопоставленным гостям могут продемонстрировать новые передовые образцы танков, истребителей, беспилотников и гиперзвукового оружия, которые находятся в арсенале Народно-освободительной армии Китая (НОАК).