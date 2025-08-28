Президент Беларуси Александр Лукашенко, отправляясь на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китай, возьмет с собой белорусский картофель в подарок руководителям других государств. Об этом сообщает государственное информационное агентство «БелТА».

Глава республики уточнил, что для дипломатических подарков уже подготовлены специальные льняные мешочки. Они наполнены картофелем свежего урожая, выращенным в президентском подсобном хозяйстве. В числе представленных сортов значатся белорусские «Першацвет», «Гарантия» и «Бриз».

Согласно сообщению телеграм-канала «Пул Первого», считающегося приближенным к пресс-службе белорусского лидера, в состав подарочного набора помимо картофеля войдет также рапсовое масло. По данным канала, всего было подготовлено десять таких комплектов.

«Вот я собрал десять корзин по три мешочка по 5 кг, завтра в Китай, и каждому президенту там все подписано, именные мешки», — сказал Лукашенко.

Лукашенко особо подчеркнул, что один из наборов обязательно будет передан президенту России Владимиру Путину, который ранее интересовался белорусской сельхозпродукцией.

Белорусский лидер напомнил, что весной российский президент упоминал о дефиците картофеля в Беларуси, однако, по словам Лукашенко, это было связано с активными поставками в Россию. Теперь он намерен лично привезти свежий урожай российскому коллеге.

«Ну, Путин, понятно, он меня просит картошки дать. Своей белорусской. Весной говорит: «Нет [картофеля], в Беларуси нет». Я ему потом говорю: «Что ты в телевизоре говоришь? Нету картошки. Ты вывез ее [экспортировано в Россию]. Нет, говорит, и у нас нету. Вот я ему сейчас завезу свежей картошки», — сказал белорусский президент.

Также Лукашенко уточнил, что подарочный набор с тремя сортами картофеля предназначен и председателю КНР Си Цзиньпину.

Весной Владимир Путин заявил о важности развития российского картофелеводства, хотя и не исключил закупки в Беларуси. Однако выяснилось, что в самой Беларуси возник дефицит картофеля из-за того, что поставщики предпочли более выгодный экспорт. Это вызвало удивление Путина и недовольство белорусских потребителей. Александр Лукашенко назвал ситуацию искусственной и распорядился исправить ее. Уже в июне проблема была решена, и в магазины поступил свежий белорусский картофель.

Саммит ШОС запланирован на 31 августа — 1 сентября в китайском Тяньцзине. Ожидается, что в мероприятии примут участие руководители более двадцати государств, в том числе президенты России и Беларуси, а также представители десяти международных организаций.