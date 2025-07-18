Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал аграриев и чиновников «не шутить» с урожаем картофеля, чтобы не получить от населения «по ушам», как это было после прошлогоднего дефицита. Об этом он заявил на селекторном совещании по вопросам уборочной кампании, фрагмент которого публикует телеграм-канал «Пул Первого».

Лукашенко спросил у министра сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлова: «Что с картошкой?». Тот пояснил, что из-за переувлажненности необходимо делать до пяти обработок от фитофторы, но специалисты могли это упустить. При этом урожай в 2025 году достигнет не менее одного миллиона тонн, что больше прошлогоднего на 220 тыс., отмечает Горлов.

«Упаси господь, мне доложат, что вы не обработали картофель. И опять будем переживать в будущем году, в марте-апреле, что нам картошки не хватило», — предупредил белорусский лидер.

Вместе с тем Лукашенко отметил, что его успокаивает, что в стране производство картофеля сконцентрировано в отдельных хозяйствах, где «умеют его возделывать». В их числе президент назвал город Толочин.

«Школа там приличная. Я думаю, они знают, что делать. <…> Сегодня нельзя шутить. Пошутили с картошкой в прошлом году, получили от населения по ушам. И оправдываемся — от президента до председателя райисполкома, что картофель в России был дороже в три раза, и его вывезли», — напомнил белорусский лидер.

Лукашенко подчеркнул, что в этом году необходимо произвести такой урожай картофеля, чтобы его хватило для внутреннего рынка и на экспорт. Он призвал аграриев и чиновников «действовать, не глядя ни на что». По словам главы республики, чтобы был хороший результат — нужно работать сейчас.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов доложил главе государства, что в прошлом году в республике собрали 780 тысяч тонн картофеля, а в этом планируют получить не менее 1 млн тонн.

В начале июня Лукашенко заявлял, что дефицит картофеля в стране возник из-за преднамеренных действий, связанных с внутриполитическими причинами. По его словам, продукта было достаточно, но его специально «придерживали» для демонстрации того, что глава государства якобы вмешался в ценообразование.

После того, как сотрудник Комитета госконтроля в рамках проверки пришел к некоторым деятелям «с наручниками и положил их на стол», картофель вновь появился, утверждал лидер Беларуси.