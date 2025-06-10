В Беларуси дефицит картофеля возник вследствие преднамеренных действий, связанных с внутренней политикой. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко на совещании по развитию национального кинематографа в «Беларусьфильме», передает телеграм-канал «Пул первого».

По словам белорусского лидера, картошки в республике было достаточно, но ее «придерживали» для демонстрации того, что глава государства якобы вмешался в ценообразование. Однако, когда сотрудник Комитета госконтроля в рамках проверки пришел к некоторым деятелям «с наручниками и положил их на стол — она появилась».

В конце мая российский президент Владимир Путин в ходе встречи с бизнес-сообществом затронул вопрос снабжения населения картофелем и другими овощами. Глава государства предложил рассмотреть возможность закупок картофеля в Беларуси, отметив, что «там большие специалисты по картошке». Однако заместитель главы администрации президента Максим Орешкин сообщил об отсутствии этого корнеплода в республике, чем вызвал удивление Путина.

После этого белорусский лидер поручил нарастить объемы производства картофеля, чтобы обеспечить им не только внутренний рынок, но и поставки в Россию. Он отметил, что для Беларуси это важная задача, поскольку страна обладает необходимыми возможностями для выращивания картофеля в нужных количествах.

Лукашенко заявил, что урожай должен быть таким, чтобы удовлетворить потребности и Беларуси, и России. Кроме того, президент подчеркнул, что сотрудничество с Россией — это не просто помощь, а взаимовыгодное партнерство, и речь идет о «приличных деньгах» и «приличных ценах».

В начале мая президент республики сообщал, что белорусские фермеры увеличивают экспорт картофеля в Россию из-за его подорожания на российском рынке. Он пояснял, что белорусы хотят покупать отечественную продукцию по низким ценам, а «крестьяне, наоборот, заинтересованы продать свой товар подороже». При этом Лукашенко заверял, что это не приведет к нехватке продукта внутри страны.