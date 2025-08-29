Подготовка к военному параду в Пекине идет полным ходом. Посвященное 80-летию со дня окончания Второй мировой войны после капитуляции Японии, предстоящее мероприятие — отличная возможность для главы КНР Си Цзиньпина показать всему миру последние достижения китайской военной отрасли. Планируется, что к Си на площади Тяньаньмэнь 3 сентября присоединятся его коллеги из России Владимир Путин и КНДР Ким Чен Ын, а также еще около 20-ти лидеров в подавляющем большинстве из стран незападного мира. Беспилотники-невидимки, гиперзвуковые ракеты и оружие, способное достать не только до США, но и до космоса, — рассказываем, чем готовится удивить восточная ядерная держава.

Ракеты на любой вкус

Китайские власти не раскрывают всех деталей о военной технике, которую представят на параде Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в Пекине. Глава оргкомитета мероприятия У Зик лишь пообещал, что высокопоставленные гости увидят новые передовые образцы танков, истребителей, беспилотников и гиперзвукового оружия, которые уже находятся в арсенале НОАК.

Впрочем, частично идентифицировать многое вооружение — и сделать вывод, что 3 сентября «скучно не будет» — позволили любительские кадры, снятые во время репетиций парада в Пекине и затем опубликованные в соцсетях, рассказал RTVI научный сотрудник ИМЭМО РАН, сооснователь проекта «Ватфор» Дмитрий Стефанович. По его словам, Китай намеревается представить «богатый ассортимент ракетного вооружения»: межконтинентальные баллистические ракеты, ракеты средней дальности, новые крылатые ракеты и гиперзвуковое оружие, внимание на котором заострял У Зик.

«Любопытно, что, видимо, будет продемонстрирован сразу целый ряд противокорабельных ракет для универсальных пусковых установок: дозвуковых, сверхзвуковых, гиперзвуковых», — отметил Стефанович.

По данным новостного портала в сфере обороны The War Zone (TWZ), во время подготовки к параду в Пекине были замечены гиперзвуковые ракеты YJ-15, YJ-17, YJ-19 и YJ-20, что говорит о серьезном расширении «высокоскоростных ударных возможностей Народно-освободительной армии Китая — особенно на море». В преддверии торжественного мероприятия Китай поиграл мускулами в Южно-Китайском море, где спустил на воду новый десантный корабль типа 075.

Именно потенциальные боевые действия в водах Юго-Восточной Азии серьезно беспокоят нынешнее руководство в Белом доме. В ближайшее время Пентагон завершит работу над Стратегией национальной обороны США, которая определит направление оборонной политики на оставшуюся часть второго президентского срока Дональда Трампа. Не исключено, что приоритетной задачей американского военного начальства станет сдерживание захвата Китаем соседнего острова — Тайваня, чью независимость в Пекине не признают.

Новое гиперзвуковое оружие КНР «явно разработано» в целях сдерживания ВМС США в западной части Тихого океана, сказал Bloomberg аналитик Таньань Сюй. Ранее агентство со ссылкой на спутниковые снимки военной техники в Китае предположило, что Пекин может представить на параде ракеты, способные нести ядерные боеголовки. Сюй опознал на этих кадрах межконтинентальные баллистические ракеты DF-41 с дальностью полета около 15 000 км. Этого расстояния более чем достаточно, чтобы долететь из Пекина в Нью-Йорк.

Новинки бронетехники и ЗРК

В центре внимания на площади Тяньаньмэнь 3 сентября могут оказаться новинки китайской бронетехники, «во многом, видимо, доработанной и разработанной с учетом текущих вооруженных конфликтов», а также линейка зенитных ракетных комплексов, способных бороться даже со спутниками, рассказал RTVI Дмитрий Стефанович.

Возможно, что на параде покажут самоходный ЗРПК FK-3000, разработанный специально для точечной обороны от волн атакующих беспилотников. Эта система ПВО ближнего действия может одновременно вмещать до 96 ракет-перехватчиков, отмечает TWZ.

Пекин также готовит к параду ЗРК HQ-11, HQ-16 и HQ-19, допускает TWZ.

Предвкушение растет и вокруг официальной премьеры новейшей системы противоракетной обороны Китая HQ-29, которую называют конкурентом американского Patriot.

Беспилотники в воздухе и в воде

Отдельный акцент Китай намерен сделать на своих новых ударных и разведывательных беспилотниках. Как ожидает TMZ, в параде примет участие малозаметный боевой беспилотник GJ-11 Sharp Sword типа «летающее крыло».

Дебютировать 3 сентября может еще один ударный дрон-невидимка — FH-97 типа «верный ведомый». Такие беспилотники способны действовать в едином строю с современными пилотируемыми авиационными комплексами, а их создание стало одним из главных трендов развития «условно-фронтовой авиации», объяснил RTVI Дмитрий Стефанович.

«За последнее время Китай продемонстрировал определенные успехи в работе над самолетами шестого поколения, и, как ожидается, интеграция с подобными БПЛА будет одним из базовых сценариев боевого применения таких машин», — отметил эксперт.

Пекин находится в авангарде передовых разработок беспилотных аппаратов и планирует подтвердить свое лидерство в этой сфере не только в воздухе, но и на воде. ВМС НОАК может представить на параде неизвестные ранее сверхбольшие подводные лодки-беспилотники в форме торпеды.

Воздушный парад в небе над Пекином

Центральный элемент любого военного парада — это его воздушная часть. Китайские военные намерены показать гостям в Пекине весь спектр своей авиационной силы. Как пишет South China Morning Post, истребители НОАК готовятся воспроизвести в воздухе «реальный военный сценарий».

Газета, ссылаясь на кадры из соцсетей, перечислила несколько самолетов, принимавших участие в тренировочных полетах накануне парада. Так, над столицей КНР 3 сентября могут пролететь:

Стелс-истребители пятого поколения J-20A , J-20S , а также J-35A , который сравнивают с американским F-35, и его палубная версия J-35 ;

, , а также , который сравнивают с американским F-35, и его палубная версия ; Палубные истребители J-15DH , J-15DT и J-15T ;

, и ; Военно-транспортный самолет Y-20B ;

; Cамолеты-разведчики Y-9Z , Y-9LG и Y-9QF ;

, и ; Самолет радиоэлектронной борьбы J-16D ;

; Cамолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500A ;

; Палубный самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-600.