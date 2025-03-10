Украина заняла первое место в мире по импорту основных видов вооружения и боевой техники. В то же время экспорт оружия из России сильно снизился. К таким выводам пришел Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI) в своем новом докладе о поставках оружия в период с 2020-й по 2024 год.
Как минимум 35 стран направили Украине вооружение после 24 февраля 2022 года, говорится в отчете. На долю Украины за 2020-2024 годы приходится 8,8% мирового импорта оружия — при этом с 2015-го по 2019 год показатель был на уровне 0,1%. Большая часть военного снаряжения поступила из США (45%), Германии (12%) и Польши (11%).
Хотя многие страны в Европе начали активнее закупать оружие, Украина стала единственным европейским государством среди 10 мировых лидеров по импорту вооружений, отметили специалисты из SIPRI.
Вслед за Украиной чаще других иностранное оружие приобретают Индия (8,3%), Катар (6,8%), Саудовская Аравия (6,8%), Пакистан (4,6%), Япония (3,9%), Австралия (3,5%), Египет (3,3%), США (3,1%) и Кувейт (2,9%).
Согласно данным SIPRI, США за последние годы упрочили свое лидерство в экспорте вооружений. На их долю приходится 43% мирового экспорта оружия, поставленные большей части земного шара, — в 107 стран. При этом впервые за два десятилетия наибольшая доля экспорта американского оружия пришлась не на Ближний Восток (33%), а на Европу (35%), подчеркнули исследователи.
Франция, в свою очередь, заняла второе место по экспорту вооружений (9,6%, поставки в 65 стран), а Россия — третье (7,8%, поставки в 33 страны)
В топ-10 крупнейших экспортеров оружия также вошли Китай (5,9%), Германия (5,6%), Италия (4,8%), Великобритания (3,6%), Израиль (3,1%), Испания (3%) и Южная Корея (2,2%).
Как следует из доклада SIPRI, экспорт вооружений из России упал на 64% по сравнению с периодом с 2015-го по 2019 год, при этом спад начался еще до начала боевых действий между Россией и Украиной. В «Рособоронэкспорте» эту информацию подвергли сомнению.
«Рособоронэкспорт раскрывает сведения о подписанных контрактах или завершенных поставках российской продукции военного назначения в редких случаях и только по согласованию с партнерами. Поэтому эксперты SIPRI, работающие, как они заявляют, по открытым источникам информации, не могут обладать исчерпывающими данными для проведения объективного анализа результатов деятельности компании», — говорится в телеграм-канале российской государственной организации.
Другие выводы специалистов из SIPRI:
- Общий объем мировых поставок оружия остался примерно на том же уровне. Импорт оружия вырос в Европе, Северной и Южной Америке, но в других регионах было отмечено снижение.
- Боевые самолеты стали основным дальнобойным оружием, которое закупают государства. Кроме того, специалисты отметили рост интереса к ракетам наземного базирования большой дальности, в поставках которых лидируют США (45% мирового экспорта).
- Европейские страны-члены НАТО стали чаще закупать оружие: его импорт увеличился более чем в два раза (+105%).
- Китай выбыл из первой десятки крупнейших импортеров оружия впервые с 1990-1994 годов.
- Импорт оружия Индией сократился на 9,3%, хотя страна и осталась на второй позиции в рейтинге покупателей вооружений. Импорт оружия Пакистаном же вырос на 61%.
- Импорт оружия государствами Ближнего Востока сократился на 20%. При этом Катар стал чаще закупать вооружения, а Саудовская Аравия — реже.
- Импорт оружия Израилем на фоне боевых действий в Газе оставался в целом стабильным. Чаще всего израильтянам поставляли оружие США (66%) и Германия (33%).
- Африканские страны в целом сократили закупки оружия на 44%. При этом за последние 15 лет резко выросли поставки вооружений в Западную Африку. Наибольшая доля импорта приходится на Нигерию (34%).
- Бразилия увеличила закупки оружия на 77%. Это 49% всего импорта в страны Южной Америки.