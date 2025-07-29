Европейцы готовятся к последствиям возможного вывода тысяч американских солдат из своих стран. К сентябрю Пентагон должен разработать обзор глобальной расстановки сил — ожидается, что согласно нему США могут направить в Индо-Тихоокеанский регион своих военных из Европы. Новые приоритеты Вашингтона рискуют также ударить по американским поставкам, обещанным европейцам вместо того вооружения, которое те намерены отдать Украине. Какие документы Пентагона установят рамки оборонной стратегии Трампа, к чему уже настраиваются в Евросоюзе и сколько военнослужащих США находится в Европе прямо сейчас — в материале RTVI.

От Пентагона — для Трампа

На рубеже августа-сентября Пентагон должен разработать два взаимосвязанных документа, которые определят направление оборонной политики президента США Дональда Трампа на оставшуюся часть его второго срока. Речь идет о Стратегии национальной обороны (National Defense Strategy, NDS) и обзоре глобальной расстановки сил (Global Posture Review, GPR).

Каждая новая администрация США выпускает эти документы в начале своей работы. При Джо Байдене, ставшем президентом в 2021-м, обзор глобальной расстановки сил был опубликован в ноябре того же года, а полная версия Стратегии национальной обороны — в октябре 2022-го.

Если Стратегия национальной обороны выделяет приоритеты США в сфере обороны и безопасности в более широком смысле, то обзор глобальной расстановки сил, опираясь на стратегические цели новой администрации, оценивает целесообразность американского военного присутствия в тех или иных регионах мира.

Именно второй документ может повлиять на масштаб возможных сокращений американских войск в Европе, о чем еще в феврале предупреждал глава Пентагона Пит Хегсет. «Нельзя считать, что присутствие Америки [в Европе] будет длиться вечно», — говорил он тогда, призвав европейцев активнее вкладываться в собственную безопасность.

Европейцам — приготовиться. «К худшему»

Как именно на Европу повлияет обновленный американский обзор глобальной расстановки сил — пока что можно только догадываться. В то же время в Институте исследований безопасности ЕС (EUISS) — аналитическом центре Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности — уже спрогнозировали, чего европейским властям стоит ожидать в случае перемен в оборонной стратегии США.

Аналитик-исследователь Джузеппе Спатафора допустил следующие сценарии:

Пентагон отдаст приоритет задаче сдерживания китайского вторжения на Тайвань (ранее Хегсет открыто предупреждал, что Китай начнет военные действия к 2027 году). Для достижения этой цели США перенаправят своих военных из Европы в Индо-Тихоокеанский регион. В Европе же, как и на Ближнем Востоке, Вашингтон будет больше полагаться на своих союзников. Американская оборонная промышленность будет производить вооружение, преимущественно подходящее для потенциальной морской войны в Азии, даже в ущерб договоренностям США с Европой. Например, это может затронуть поставки батарей ЗРК Patriot, которые Трамп обещал продать европейским странам, готовым предоставить свои средства ПВО Украине. Пентагон сделает упор на защите внутренней территории США — как от ракетных атак, так и от незаконного пересечения границы и наркотрафика. Для этого американские военные будут тесно сотрудничать с Министерством внутренней безопасности.

Спатафора делает такие выводы, исходя из утекшего в сеть секретного документа Пентагона под названием «Временное стратегическое руководство по национальной обороне». В свою очередь, отмечает автор, этот текст мог опираться на тезисы из «Проекта 2025» — доклада правоконсервативного аналитического центра Heritage Foundation, в котором эксперты видят очертания политики Трампа.

Спатафора также обратил внимание на подписанный Трампом 4 июля «Большой прекрасный законопроект». Его оборонная часть предусматривает расходы на судостроение, «что намекает на подготовку к морской войне в Индо-Тихоокеанском регионе», а также крупные вложения в обеспечение безопасности на американских границах и финансирование Индо-Тихоокеанского командования вооруженных сил США (INDOPACOM).

«Надейся на лучшее, готовься к худшему», — пишет Спатафора. По его мнению, европейцам необходимо заблаговременно решить, кто заменит американских военных в Европе, а также активнее заняться диверсификацией и производством вооружения, особенно в сфере ПВО.

При этом как масштаб, так и скорость осуществления возможных перемен в оборонной политике США в Европе остаются неизвестными. Эта неопределенность, столь близкая Белому дому при Трампе, и беспокоит европейцев — особенно Германию.

Берлин волнуется раз

В начале 2025 года в Европе располагалось почти 84 000 военнослужащих из США, пишет Совет по международным отношениям со ссылкой на данные Европейского командования вооруженных сил США (EUCOM). Существенная часть приходится на Германию — по разным оценкам, от примерно 35 000 до 38 700 человек.

Берлин продолжает сильно зависеть от Вашингтона в вопросах обороны и безопасности. Силы США в Германии дислоцированы на авиабазе Рамштайн и учебном полигоне Графенвёр, а в Бюхеле и вовсе находятся американские ядерные боеголовки.

Неудивительно, что в Германии пристально наблюдают за настроениями Пентагона. Как пишет Politico, министр обороны ФРГ Борис Писториус старается предотвратить ситуацию, при которой волнующая Берлин неопределенность в отношениях с Вашингтоном рискует перерасти в кризис.

Берлин пытается минимизировать ущерб от возможного сокращения военного контингента США на своей территории, обращая внимание американцев на растущие инвестиции в свою оборону. В июне в Германии заявили, что намерены достичь целевого показателя военных расходов в 3,5% ВВП к 2029 году. Это произошло за несколько дней до встречи лидеров НАТО в Гааге, на которой стороны согласились с требованием Трампа и договорились увеличить военные траты до 5% ВВП к 2035 году.

Официальный представитель НАТО допустил в беседе с Politico, что США могут вывести из Европы до 30% своего военного контингента — то есть около 25 000 человек. Это больше, чем численность американских военнослужащих в любой отдельно взятой европейской стране за исключением Германии.

При этом собеседница издания из исследовательских кругов настроена куда более оптимистично. Скорее всего, Трамп выведет из Европы около 20 000 военных США, которых туда направил Байден в 2022 году в ответ на начало боевых действий между Россией и Украиной, считает старший научный сотрудник Немецкого общества внешней политики Айлин Матле. При этом, по ее мнению, даже после такого шага американские вооруженные силы «оставят существенный след» на европейском континенте.