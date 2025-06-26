Лидеры стран НАТО согласились на требование Дональда Трампа увеличить траты на оборону до 5% ВВП. Новый целевой показатель должен быть достигнут к 2035 году — с оговоркой, что бюджеты будут пересмотрены в 2029-м, когда истечет срок полномочий президента США. Тем не менее, теперь почти всем странам-членам альянса придется как минимум удвоить свои военные расходы и, вероятно, в угоду тому пожертвовать другими статьями бюджета.

Трампу пообещали, что Европа заплатит

Утвержденная на Гаагском саммите НАТО цель в 5% ВВП на самом деле делится на две части: 3,5% должны покрыть основные военные траты (войска и вооружение), а 1,5% уйдут на сопутствующие оборонным целям вложения (инфраструктура и кибербезопасность). Вторая категория, позволяющая широкое множество интерпретаций, открывает правительствам больше возможностей для того, чтобы «втиснуть» в нее нынешние статьи расходов, пишет Reuters.

Глава альянса Марк Рютте представил соглашение как выдающееся достижение Трампа. Еще до принятия декларации по итогам саммита он отправил президенту США лестное сообщение, которым тот поделился в своей соцсети Truth Social.

«Вы добьетесь того, чего не смог сделать НИ ОДИН американский президент за десятилетия. Европа заплатит БОЛЬШУЮ сумму, как и должно быть, и это будет вашей победой», — написал Рютте Трампу.

Трамп выдвинул идею об увеличении военных трат в НАТО до 5% ВВП еще в январе. Как отмечает CNN, тогда эта цифра не рассматривалась всерьез, поскольку не все участники альянса достигли ориентира, установленного в 2014 году, — 2% ВВП. Более чем десятилетие спустя только чуть более двух трети государств НАТО добились этой цели.

К новому целевому показателю отнеслись скептически, в частности, в Испании, Бельгии и Словакии. Испанский премьер Педро Санчес и вовсе настаивает на том, что текущие военные расходы Мадрида «достаточны» для выполнения своих обязательств перед альянсом. Испания тратит на оборону меньше всех в НАТО — около 1,3% ВВП.

Трамп в ответ пригрозил Мадриду торговыми ограничениями. «Они хотят остаться на уровне 2%. Я думаю, это ужасно. Знаете, что мы собираемся сделать? Мы ведем переговоры с Испанией о торговой сделке. Мы заставим их платить в два раза больше», — заявил президент США, которого цитирует AP.

Неблагоприятствующие условия

Многие страны Европы подошли к саммиту НАТО с серьезными экономическими проблемами. Некоторые из них сокращают расходы на социальное обеспечение и внешнюю помощь, чтобы перенаправить средства в свои военные бюджеты. Усилиям европейских союзников США может помешать и сам Трамп, затеявший тарифную войну, пишет Associated Press.

Сейчас все страны НАТО тратят на оборону меньше, чем на здравоохранение или образование, обращает внимание Al Jazeera со ссылкой на данные Мирового банка. Новый целевой показатель может изменить бюджетные приоритеты: если все члены альянса начнут тратить на оборону минимум 5% ВВП, то военные бюджеты в 21 стране превысят расходы на образование. Это касается и ведущих экономик Европы — Германии, Великобритании и Франции.

Reuters и вовсе допускает, что европейцы «вряд ли могут себе позволить» выполнить обещание, данное на саммите в Гааге. Чтобы достичь порога в 5% ВВП, странам ЕС придется почти втрое увеличить расходы на оборону — с €325 млрд евро до более чем €900 млрд. Вместе с тем на еврозоне висит тяжелый груз государственного долга, который, согласно данным Eurostat, составляет 87,4% ВВП.

Значительная часть бюджета Великобритании также уходит на обслуживание госдолга, который на конец 2023 года составлял 101,3% ВВП. На новые военные расходы Лондону нужно найти дополнительно £30 млрд ($41 млрд), отмечает Reuters.

Обязательство европейских государств НАТО увеличить свои военные бюджеты нанесет ущерб климату и социальной политике, полагает The Guardian. Опрошенные британским изданием экономисты утверждают, что в альянсе не учли риски для безопасности европейского континента, связанные с экологическим кризисом и социальными программами.

Больше всего шансов на выполнение норматива Трампа в 5% ВВП есть у Германии, Польши, стран Балтии и Северной Европы, сказал в беседе с Politico Франсуа Хейсбург, старший советник по Европе Международного института стратегических исследований в Лондоне. По мнению аналитика, «абсолютно не в состоянии выполнять такого рода обязательства» Франция, Бельгия, Великобритания, Испания и Италия.