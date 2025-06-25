Лидеры стран-участниц НАТО приняли историческое решение о повышении расходов на оборону до 5% ВВП на саммите в Гааге. Об этом пишет Bloomberg.

В принятой по результатам встречи глав государств декларации, в частности, утверждается, что увеличение расходов стало ответом на ряд вызовов, среди которых — постоянная угроза терроризма, а также «долгосрочная угроза» со стороны России.

Генеральный секретарь альянса Марк Рютте в своем выступлении поделился мнением о том, что в течение пяти лет российская сторона может начать рассматривать возможность боевых действий в отношении альянса. «Вместе союзники заложили фундамент для более сильного, честного и смертоносного НАТО», — сказал он на пресс-конференции по итогам саммита.

Декларация предусматривает разделение военных трат на две части: 3,5% — на основные оборонные расходы, а 1,5% — на сопутствующие инвестиции в инфраструктуру и кибербезопасность. Лидеры стран альянса также договорились вновь вернуться к вопросу «траектории и баланса расходов» в 2029 году.

Bloomberg отмечает, что этот шаг со стороны 32 стран, которые входят в организацию Североатлантического договора, стал значительным успехом для президента США Дональда Трампа, многократно выступавшего за увеличение расходов на безопасность со стороны Европы. В преддверии саммита Белый дом угрожал, что американский лидер не поедет в Гаагу, если его требование не будет выполнено.

Сам Трамп в ходе встречи с премьер-министром Нидерландов Диком Схофом назвал саммит в Гааге «восхитительным» мероприятием и дал обещание поддерживать пятую статью устава НАТО, оговаривающую защиту стран-участниц альянса в случае военной агрессии в отношении одной из них.

При этом, подчеркивает Bloomberg, остается неясным, смогут ли страны НАТО достичь согласованных на саммите целевых показателей по оборонным расходам. Агентство напомнило, что представители Испании и Словакии выражали сомнения в возможности изыскать такие средства. Генсек альянса уточнил, что в 2025 году страны-участницы смогут достичь только показателя в 2%, установленного более десяти лет назад.

Итоговая декларация также содержит положение о поддержке Украины со стороны НАТО. Прошлогоднее заявление о «будущем страны в альянсе» было решено опустить на фоне растущего нежелания администрации США оказывать Киеву военную поддержку. При этом Трамп провел встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским в Гааге.

России не стоит ждать от этого саммита «ничего хорошего», заявил «Ленте.ру» заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. По его словам, встречи лидеров стран НАТО всегда становятся для российской стороны «головной болью».

«Кому-то там это надо, потому что они на этом карьеры делают. Кому-то, потому что нас ненавидят так, что кушать не могут. Кому-то, потому что деньги на этом серьезные зарабатывают», — пояснил сенатор.

Итоговую декларацию саммита Климов прокомментировал иронично, похвалив участников за то, что согласились повысить оборонные расходы только на 5%, а не на 55%. «Это вообще означает последние гвозди в крышку гроба Европейского союза», — сказал парламентарий. В любом случае, подытожил Климов, решения в НАТО принимают не лидеры стран-участниц, а «тот, кто в Белом доме сидит».