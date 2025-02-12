Военные расходы России в 2024 году превысили оборонные бюджеты всех стран Европы, вместе взятых. К такому выводу пришел Международный институт стратегических исследований (IISS) в своем новом докладе The Military Balance 2025.

Вложения России в оборонный бюджет в прошлом году выросли на 41,9% в реальном выражении и достигли, по оценкам аналитиков, 13,1 трлн рублей. В пересчете на паритет покупательной способности эта сумма равнозначна $462 млрд.

Российские расходы на оборону в 2024 году составили 6,7% ВВП. Это более чем вдвое больше, чем в годы, предшествовавшие 2022-му. Исследователи ожидают, что в 2025 году Россия продолжит финансировать свою оборону — и эти траты, по их оценкам, достигнут 7,5% ВВП. Как уточняет Financial Times (FT), речь идет о 15,6 трлн рублей, или почти 40% расходов российского федерального бюджета.

Для сравнения: военные бюджеты европейских стран, включая Великобританию и государства-члены ЕС, в прошлом году увеличились на 11,7% в реальном выражении и составили $457 млрд.

Так, оборонный бюджет Германии вырос на 23,2% и достиг $86 млрд. Впервые за последние 30 лет ФРГ обогнала по этому показателю Великобританию, чей военный бюджет составил $81 млрд. Впрочем, будущий рост немецкого военного бюджета находится в подвешенном состоянии из-за распада правящей коалиции и предстоящих парламентских выборов, подчеркнули в IISS.

В топ-5 европейских стран-членов НАТО по оборонным тратам также вошли Франция ($64 млрд), Италия ($35 млрд) и Польша ($28 млрд).

По данным IISS, если европейские страны увеличат расходы на оборону с 2% до 3% ВВП, это будет эквивалентно дополнительным $250 млрд. Если же траты европейцев на оборону вырастут до 5% ВВП, как желает президент США Дональд Трамп, то прибавка составит примерно $800 млрд — а это почти вдвое больше нынешнего уровня вложений России в военный бюджет, отмечает FT.

Если оборонные расходы европейских стран-членов НАТО продолжат расти на уровне 2024 года, то достигнут в среднем 3% ВВП в течение пяти лет и 5% — в течение десяти. Но сохранение таких высоких темпов роста может оказаться невыполнимым для большинства стран, считают в IISS.

По прогнозам исследовательской организации, исходя из утвержденных бюджетов европейских государств, рост трат на оборонную сферу в 2025 году не будет таким же высоким. Вместе с тем их военные бюджеты могут измениться после саммита НАТО, который состоится в Гааге в июне.