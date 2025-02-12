Военные расходы стран по всему миру в 2024 году выросли на 7,4% и составили $2,46 трлн, а Германия по тратам на оборону обогнала Великобританию. Об этом говорится в новом докладе The Military Balance 2025 от Международного института стратегических исследований (IISS), деталями которого поделилось Bloomberg.

По данным IISS, Германия заняла первое место по инвестициям в свой военный бюджет в 2024 году среди европейских стран-членов НАТО — $86 млрд. Больше ФРГ из всего альянса в свою оборону в прошлом году вложились только США.

Великобритания впервые за последние 30 лет утратила лидерство в Европе, потратив в 2024 году на оборону $81 млрд. Из-за инфляции новых усилий Лондона может оказаться недостаточно, чтобы исправить «историческое недоинвестирование в оборонную промышленность Великобритании», предупреждают авторы доклада.

В топ-5 европейских стран-членов НАТО по оборонным тратам также вошли Франция ($64 млрд), Италия ($35 млрд) и Польша ($28 млрд).

Кроме того, исследователи отметили «разительные расхождения» внутри НАТО: так, некоторые государства-участники альянса значительно превышают целевой показатель расходов на оборону в размере 2% ВВП, в то время как другие все еще пытаются его достичь.

Согласно IISS, на долю европейских государств приходится менее трети всех военных расходов НАТО. Исследователи полагают, что обсуждаемое увеличение трат на оборону до 3% ВВП «недостижимо в настоящее время, поскольку некоторые страны уже используют внебюджетные инструменты для укрепления бюджетов».

И хотя боевые действия на Украине привели к рекордным инвестициям в оборонную сферу, сохраняющееся бюджетное давление в большинстве европейских стран ставит под угрозу намерения их властей сохранить такие же высокие траты на военные нужды, подчеркивает IISS.

Bloomberg напоминает, что при этом президент США Дональд Трамп призывал европейских союзников по НАТО взять на себя больше расходов по обеспечению собственной обороны, предложив тратить на нее 5% ВВП.