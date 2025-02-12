Глава Департамента эффективности правительства США Илон Маск заявил о необходимости полной реорганизации НАТО. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.

«НАТО нуждается в полной реорганизации», — написал миллиардер 12 февраля в ответ на пост сенатора от штата Юта Майка Ли, который заявил, что Североатлантический альянс «устарел», а эпоха холодной войны «давно завершилась».

Илон Маск неоднократно выступал с резкими высказываниями в адрес НАТО. Так, в марте 2024 года он поддержал заявление американского предпринимателя Дэвида Сакса о том, что для существования Североатлантического альянса нет причин. Сакс писал, что НАТО находится в «экзистенциальном кризисе» после распада СССР в 1991 году.

Маск поддержал эту позицию и выразил удивление по поводу того, что НАТО «продолжает существовать после того, как его противник, и причина существования — Варшавский договор — был распущен». На слова миллиардера в том числе отреагировал президент Латвии Эдгарс Ринкевичс.

«Дорогой Илон Маск, причина, по которой НАТО было основано, существует и будет существовать вечно, — это Россия и другие враги свободного мира», — написал тогда Ринкевичс на своей странице в Х.

В ноябре Маск поддержал пользователя Х, который заявил, что «НАТО было создано с целью предотвращения Третьей мировой войны, а не для ее провокации», прокомментировав таким образом новость о размещении войск альянса вблизи границы России. Этот пост Маск оценил словом «точно».

Президент США Дональд Трамп обещал пересмотреть участие государства в НАТО, если другие члены альянса не доведут свои расходы на оборону до 2% своего ВВП. Еще задолго до выборов, в марте 2024 года, он предупреждал, что готов даже «поощрять» Россию, чтобы добиться своего от европейских стран, входящих в альянс. По его словам, Вашингтон не будет вставать на защиту Европы, пока та не начнет выполнять финансовые требования.

Позднее Трамп объявил, что намерен требовать, чтобы все участники военного блока нарастили расходы на оборону до 5% ВВП, «как это должно было быть сделано еще давно». Однако посол Канады в России Сара Тейлор рассказала RTVI, что эти «угрозы» необязательно воспринимать буквально. «Я бы сказала, что это еще один случай, когда, возможно, стоит воспринимать то, что говорит президент Трамп, серьезно, но не обязательно буквально», — подчеркнула она.