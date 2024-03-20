США будут защищать европейских союзников по НАТО, если они начнут «исправно платить по счетам» на оборону альянса. Об этом в интервью телеканалу GB News заявил бывший американский президент Дональд Трамп.

Отвечая на вопрос журналиста о том, будет ли НАТО защищать такие государства, как Польша, Трамп объяснил: «Да. Но Соединенный Штаты должны платить свою справедливую долю, а не долю всех остальных».

Кроме того, экс-президент США обвинил страны ЕС в «извлечении выгоды», а также призвал их «справедливо относиться к Америке» и заплатить свою долю на расходы Североатлантического альянса, чтобы гарантировать поддержку американской стороны.

«НАТО стало сильным благодаря мне. Теперь НАТО должно относиться к США справедливо, потому что если бы не Соединенные Штаты, НАТО вообще бы не существовало. Они воспользовались нами, как и большинство стран», — убежден Трамп.

Дональд Трамп неоднократно критиковал страны НАТО за то, что они не платят по счетам. На фоне этого в конце 2023 года бывшие и действующие европейские дипломаты в беседе с The New York Times предположили, что возможное возвращение Трампа на пост президента может привести к распаду альянса. В частности, Майкл Антон, работавший сотрудником Совета национальной безопасности в администрации Трампа, заявил, что экс-президент США может «выдвинуть ультиматум» перед членами НАТО, если они «недостаточно увеличат свои военные расходы к установленному сроку».

В начале февраля The New York Times писала, что перспектива возвращения Трампа на пост президента заставила немецких чиновников и их коллег по НАТО начать неофициальные обсуждения, сможет ли блок существовать без лидерства Вашингтона.

Позднее Трамп заявил, что готов «поощрять» Россию, чтобы заставить страны НАТО «платить по счетам». По его словам, в период пребывания у власти он предупреждал об этом «одного из президентов большой страны».

«Президент одной из крупнейших стран встал и спросил: “Ну, сэр, если мы не заплатим и на нас нападет Россия, вы же защитите нас?”. Я ответил: “Вы не заплатили? Я бы не стал защищать вас. На самом деле, я бы посоветовал им [России] делать все, что они, черт возьми, хотят. Вы должны заплатить. Вы должны платить по счетам”», — рассказал Трамп о диалоге, который состоялся у него в начале президентского срока с «главой одной из крупнейших стран в присутствии остальных [лидеров]».

После того, как Трамп заявил, что не стал бы помогать «нарушающим правила» союзникам по НАТО, если у них возникнет конфликт с Россией, европейские чиновники начали изучать возможность «дополнения к [альянсу]», которое сможет функционировать без Штатов, утверждает The Washington Post. По данным издания, такая структура охватит весь континент и будет функционировать во взаимодействии с гарантиями США в сфере безопасности.