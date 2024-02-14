«Конец НАТО». Экс-советник Трампа рассказал о его планах вывести США из альянса в 2018-м

Экс-президент США Дональд Трамп на саммите Североатлантического альянса в 2018 году был очень близок к выходу из НАТО. Об этом в интервью Politico заявил на тот момент советник президента по национальной безопасности Джон Болтон.

«На саммите НАТО в 2018 году он был очень близок к выходу из НАТО <…> Послушайте, я был там, когда он почти ушел, и он не ведет переговоров, потому что его цель здесь не в укреплении НАТО, а в том, чтобы заложить основу для выхода», — пояснил Болтон.

Экс-советник Трампа подчеркнул, что комментарии бывшего президента о выходе из альянса стоит воспринимать серьезно. По словам Болтона, жалобы Трампа на то, что члены блока недостаточно тратят на оборону по сравнению с США, направлены не на усиление Североатлантического альянса, а на то, чтобы обосновать решение Вашингтона покинуть НАТО.

В 2016 году в ходе предвыборной кампании Трамп говорил что США под его руководством могут отказаться от договорных обязательств перед странами НАТО и защищать только тех, чьи расходы на оборону соответствуют целевому показателю в 2%. В 2018 году он призывал союзников наращивать оборонные бюджеты до 4% ВВП.

Бывший советник подчеркнул, что выход Соединенных Штатов из альянса станет «концом НАТО», так как США — лидер блока.

По словам Болтона, выход США из блока будет означать «конец НАТО», поскольку страна является лидером альянса. Экс-советник Траппа также отметил, что такой шаг может нанести удар по авторитету Вашингтона в мире и станет ясно, что «не существует надежного американского альянса».

«Он пробыл президентом четыре года, ничего об этом не знал, когда вошел в Овальный кабинет, и ничего об этом не знал, когда ушел. Поэтому он понятия не имеет, какой ущерб нанесет выход из НАТО», — добавил Болтон.

В конце 2023 года бывшие и действующие европейские дипломаты признались The New York Times, что в Евросоюзе зреют опасения по поводу возможной победы Трампа на выборах президента США. По словам чиновников, его возвращение в Белый дом может привести к распаду альянса. Ранее то же издание сообщало, что в период пребывания у власти Трамп обсуждал со своей администрацией возможность выхода США из Североатлантического альянса.

В начале февраля The New York Times писала, что перспектива возвращения Трампа на пост президента заставила немецких чиновников и их коллег по НАТО начать неофициальные обсуждения, сможет ли блок существовать без лидерства Вашингтона.

10 февраля Трамп заявил, что готов «поощрять» Россию, чтобы заставить страны НАТО «платить по счетам». По его словам, в период пребывания у власти предупреждал об этом «одного из президентов большой страны». На предвыборном митинге в Конвее (Южная Каролина) Трамп также выразил опасения по поводу помощи Украине, настаивая на том, что США должны поддерживать другие страны, включая Израиль, «только в долг».