Избранный президент США Дональд Трамп пытается оказывать политическое и информационное давление на страны Евросоюза, шантажируя их выходом из НАТО. Таким образом будущий глава Белого дома хочет повысить прибыльность Североатлантического альянса, считает военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.

Эксперт указал на то, что НАТО является для США коммерческим проектом, приносящим им огромную прибыль. В частности, речь идет о продаже оружия странам-сателлитам по завышенным ценам.

«Например, США в свое время продали Польше зенитный ракетный комплекс Patriot в два раза дороже, чем он стоил», — отметил в беседе с Инфо24 Перенджиев.

Поэтому США не выйдут из Североатлантического альянса, считает политолог.

«Он просто-напросто их шантажирует для того, чтобы они больше платили и повышали прибыльность НАТО, как коммерческого проекта», — заключил Перенджиев.

Накануне Трамп, отвечая на вопрос журналистов о том, останутся ли Соединенные Штаты в альянсе, не исключил, что Вашингтон может выйти из блока, если союзники не смогут поддерживать уровень взносов в организацию.