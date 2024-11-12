Евросоюз меняет политику своих расходов, чтобы получить возможность перенаправить десятки миллиардов евро на оборону и безопасность, — на фоне продолжения украинского конфликта и предстоящего прихода Дональда Трампа в Белый дом, пишет Financial Times (FT). В Европе ожидают, что новый президент США усилит давление на ЕС, чтобы добиться от нее более высоких вложений в помощь Украине.

Изменение политики коснется примерно трети общего бюджета Евросоюза — около 392 млрд евро в период с 2021 по 2027 годы. Эти средства будут направлены на сокращение экономического неравенства между странами ЕС. Пока израсходовано лишь около 5% этих так называемых «фондов сплочения», а крупнейшие получатели, включая Польшу, Италию и Испанию, тратят еще меньше.

По действующим правилам, эти средства не могут быть использованы для закупки оборонной техники или прямого финансирования армии, но разрешено тратить их на так называемую продукцию двойного назначения, такую ​​как беспилотники.

По словам официальных лиц ЕС, в ближайшие недели власти стран-участниц узнают, что теперь у них будет больше гибкости в правилах по выделению средств из «фондов сплочения» для поддержки своей оборонной промышленности и проектов военной мобильности, таких как укрепление дорог и мостов для обеспечения безопасного прохода танков. Они также получат разрешение финансировать увеличение производства оружия и боеприпасов, хотя запрет на использование средств ЕС для закупки такого оружия сохранится.

Представитель Европейской комиссии заявил, что фонды сплочения могут использоваться для оборонной промышленности, если они способствуют «общей миссии по усилению регионального развития», включая военную мобильность.

Германия является опорой европейской военной мобильности из-за своего местоположения, но ее транспортная инфраструктура находится в плохом состоянии, отмечает FT. Немецкое Минэкономики в 2022 году подсчитало, что стране надо срочно потратить €165 млрд на дороги, железные дороги и мосты. На эти цели до 2027 года она получит из «фондов сплочения» €39 млрд.

Этот шаг наверняка будет приветствоваться странами на восточной границе ЕС, которые увеличили военные расходы после начала украинского конфликта, а некоторые из них столкнулись с сокращением иностранных инвестиций, пишет FT.

«Нам необходимо инвестировать в проекты военной мобильности, которые являются дорогостоящими… [и] важны не только для одной страны, но и для всего региона», — заявила министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте.

Ранее в этом году Трамп предупредил союзников по НАТО, что на посту президента он будет поощрять Россию делать «все, что ей вздумается», если члены альянса не выполнят свои целевые показатели по расходам на оборону. В частности, Польша оказывает давление на Еврокомиссию, требуя расширения расходов на оборону. В 2024 году она потратила на армию 4,1% своего ВВП, что вдвое превышает целевой показатель НАТО, и планирует достичь показателя 4,7% в 2025 году.

Страны ЕС до сих пор потратили относительно немного из своих «фондов сплочения», отдав вместо этого предпочтение миллиардам из так называемых «фондов восстановления», предоставленных после пандемии COVID-19. Срок действия заимствований оттуда истекает в 2026 году.

Польша обычно тратила относительно большую сумму по сравнению с другими странами, но отстала в текущем бюджетном цикле, поскольку не смогла получить доступ к средствам, замороженным Брюсселем в 2022 году из-за опасений по поводу верховенства закона. Деньги начали поступать только после того, как в декабре прошлого года премьер-министр Дональд Туск вступил в должность.

Изменение политики в пользу увеличения расходов на оборону также будет приветствоваться чистыми плательщиками в бюджет ЕС, такими как Германия, Нидерланды и Швеция, которые считают использование существующих фондов предпочтительным по сравнению с выпуском совместных долговых обязательств или предоставлением большего финансирования ЕС, отмечает FT.

По словам одного из чиновников, перераспределение средств с других приоритетных статей, таких как зеленая энергетика и создание цифровой инфраструктуры, на оборонную промышленность потребует одобрения Еврокомиссии.

«Тот факт, что нам следует уделять больше внимания обороне, не означает, что мы должны забыть о зеленом переходе или сплоченности», — заявил новый комиссар ЕС по бюджету Петр Серафин на слушаниях по утверждению его кандидатуры на прошлой неделе.

Власти отдельных регионов, как сообщает FT, неоднозначно относятся к перераспределению средств на оборону, опасаясь, что этот сдвиг нанесет ущерб региональному развитию и повлечет за собой централизацию финансирования за счет местных органов власти. Но в то же время они приветствуют проекты, которые не привлекают частный капитал.

«В моем регионе есть учебный полигон для войск, который нужно соединить с аэропортом. Если регионы будут решать [вопросы с распределением средств], это станет возможным», — сказал президент Западно-Поморского воеводства Польши Ольгерд Геблевич.

FT пишет, что это изменение финансовой политики ЕС предваряет переход на более сильное сосредоточение блока на оборонных расходах в следующем бюджетном периоде, который начнется в 2028 году и будет обсуждаться с 2025 года. В недавнем отчете для комиссии бывшего президента Финляндии Саули Ниинистё предлагалось зарезервировать 20% расходов будущего бюджета на оборону.

«Мы находимся под более сильным давлением, чем другие, нам нужно больше военного присутствия. Наши расходы на оборону высоки, следующий европейский бюджет должен это учитывать», — заявил FT министр финансов Эстонии Юрген Лиги.