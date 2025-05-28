НАТО предложило включить в оборонные расходы стран альянса их траты на кибербезопасность и деятельность, связанную с обеспечением безопасности границ и побережья, чтобы они смоги приблизиться к новому целевому показателю расходов на оборону в размере 1,5% от ВВП. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на соответствующий документ, который якобы планируется принять на июньском саммите военного блока.

По данным агентства, НАТО ведет переговоры со странами-участницами альянса о том, что им разрешат включить в статью оборонных расходов, новый целевой показатель которых должен быть принят на июньском саммите. Общий требуемый уровень расходов составит 5% от ВВП, включая 3,5% непосредственно на оборонные расходы и 1,5% на расходы, «связанные с обороной».

Знакомый с ходом обсуждения источник агентства добавил, что Киев требует включить в оборонные расходы стран-членов альянса их помощь Украине. Согласно документу, членам НАТО также разрешат включать в оборонные расходы финансирование безопасности объектов критически важной инфраструктуры, разведывательных агентств невоенного назначения и деятельности, связанной с космосом.

Существенное расширение списка статей расходов, которые страны НАТО смогут включать в оборонные для отчетности перед альянсом, поможет им достичь целевого показателя. Некоторые члены военного блока лоббируют также включение в этот перечень расходов на борьбу с терроризмом.

Собеседники Bloomberg, знакомые с ходом обсуждения этого вопроса, сообщили, что переговоры о статьях оборонных расходов стран НАТО продолжатся в комитете альянса по политике и планированию 29 мая.

Предложение, включающее в этот список расходы на кибербезопасность, охрану границ и побережья, может быть скорректировано, подчеркнули источники агентства. В частности, к ним с высокой долей вероятности добавят расходы на инфраструктуру, особенно «в целях военной мобилизации», и закупку товаров двойного назначения. По словам собеседников Bloomberg, это предложение должно быть согласовано до саммита НАТО.

Достичь целевого показателя оборонных расходов в 5% ВВП от стран НАТО потребовал президент США Дональд Трамп в начале 2025 года, пригрозив в противном случае выйти из альянса или защищать только тех союзников, которые «достаточно» тратят на оборону. Поначалу эксперты оценивали эту цель как нереалистичную, но с тех пор в Европе и Канаде пересмотрели свой подход и пришли к выводу о необходимости наращивать расходы на военные цели. При этом, как следует из опубликованного в апреле ежегодного отчета НАТО, текущего целевого показателя расходов в 2% достигли только 23 из 32 союзников.