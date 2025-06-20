Премьер-министр Испании Педро Санчес не намерен тратить на оборону страны 5% от испанского ВВП, пишет Bloomberg. С таким требованием к союзникам по НАТО неоднократно выступал американский президент Дональд Трамп.

Глава испанского правительства — единственный лидер из стран-членов НАТО, который отказался следовать обозначенному Трампом целевому показателю в 5% от ВВП. Это ключевое требование Белого дома поддержали 31 из 32 участников альянса, хотя в некоторых случаях и неохотно, отмечает Bloomberg.

Согласно годовому отчету Генерального секретаря НАТО за 2024 год, Испания расходует на оборону меньше всех в альянсе — 1,24% от ВВП. Текущий целевой показатель составляет 2% от ВВП. Чуть меньше трети государств-членов блока не соответствуют этому параметру, а у Исландии и вовсе нет собственных вооруженных сил.

Как отмечает Bloomberg, политическое будущее Санчеса в Испании оказалось под угрозой из-за коррупционного скандала, в который попало его ближайшее окружение. Публичная борьба с увеличением расходов на оборону может помочь испанскому премьеру сменить тему и получить одобрение от сторонников Социалистической партии, которую тот возглавляет. Большинство политических союзников Санчеса в Испании также солидарны с премьером в этом вопросе.

В то же время позиция Санчеса создает серьезную проблему для генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Как пишет агентство, тот на ближайшем саммите альянса в Гааге 24-25 июня намерен продемонстрировать Трампу единство внутри блока и серьезное отношение европейцев к собственной безопасности.

Между тем на Санчеса оказывается сильное давление, вынуждающее его изменить свой взгляд на военный бюджет Испании, сообщили Bloomberg источники, знакомые с ходом переговоров.

В четверг, 19 июня, Санчес сообщил Рютте, что Мадрид не может взять на себя обязательство по конкретной цели расходов на оборону на саммите в Гааге. По словам испанского премьера, целевой показатель в 5% от ВВП станет огромным бременем для страны, которая и так имеет высокий уровень государственного долга.

При этом Санчес добавил, что Испания готова тратить на безопасность до 2,1% от ВВП. В своем обращении к Рютте он подчеркнул, что поддержал бы формулу, при которой 5-процентный показатель сохранится для тех союзников по НАТО, «которые в нем нуждаются или хотят его достичь».