Около десятка украинских военных участвуют в учениях армии США в Германии и обучают американских военнослужащих применению беспилотников. Об этом сообщает AP News.

Речь идет о ежегодных маневрах Saber Junction, которые проходят почти четыре недели в августе и сентябре в предгорьях Баварии. Американскую сторону представляет 173-я воздушно-десантная бригада.

Украинские военные консультируют участников учений по радиоэлектронной борьбе, применению дронов и опыту боевых действий, сообщили в армии США. По словам бригадного генерала Терри Тиллиса, который руководит размещенным в Германии учебным подразделением, на маневрах задействовали 1900 беспилотников.

«Они [украинцы] <…> будут консультировать, а затем помогать применять эту технику», — объяснял Тиллис в конце августа.

AP отмечает, что сотрудничество приобретает для Пентагона особое значение на фоне конфликта США и Ирана, в котором американские военные пытаются противостоять атакам иранских дронов.

При этом у армии США пока нет окончательного решения, как перестроить сухопутные войска для эффективного применения беспилотников. Собеседник агентства, знакомый с внутренними обсуждениями, заявил, что «просто добавить беспилотники в пехотный батальон» недостаточно.

На этом фоне из руководства армии США ушли несколько сторонников активного внедрения такой техники. В апреле глава Пентагона Пит Хегсет отстранил начальника штаба сухопутных войск генерала Рэнди Джорджа. Его обязанности исполняет генерал Кристофер Ланив.

В начале сентября свой пост также покинул министр армии США Дэн Дрисколл, союзник Джорджа. Они оба выступали за ускоренное перевооружение сухопутных войск с учетом опыта применения дронов.

За несколько недель до ухода Дрисколла Ланив распорядился завершить эксперимент в составе 173-й бригады. Подразделение, почти год изучавшее тактику применения беспилотников, вернули к функциям обычного пехотного батальона. В армии утверждают, что это было предусмотрено изначально, хотя при прежнем руководстве батальон рассчитывал продолжить работу.

Источник AP подчеркнул, что эффективность специализированных подразделений с самого начала не была очевидной. По его словам, ни этот батальон, ни регулярные контакты с украинскими военными не означают, что армия США намерена копировать украинскую модель. Цель — выработать собственный подход с учетом американской военной стратегии.