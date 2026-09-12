Минобороны Нидерландов продолжает разработку закона о выборочной воинской обязанности на случай нехватки военнослужащих. Об этом статс-секретарь по вопросам обороны Боcвейк сообщил в письме Второй палате парламента страны, пишет NOS.

Речь идет о механизме, который позволит призывать только тех военнообязанных, которые понадобятся ведомству в конкретный момент. Такая мера может потребоваться, если ситуация в сфере международной безопасности ухудшится или если на оборонное ведомство возложат дополнительные задачи — например, со стороны НАТО.

Систему предполагается разделить на несколько этапов:

обязательное предоставление информации о пригодности к службе,

обязательное прохождение медицинского осмотра,

обязательное поступление на военную службу в случае, если будет принято соответствующее решение.

Уже сейчас 17-летним жителям Нидерландов рассылают анкету от оборонного ведомства, которую они заполняют добровольно. К этой системе добавят четыре новых этапа с постепенно возрастающей степенью обязательности — в зависимости от того, сколько военнослужащих потребуется и как быстро.

Помимо добровольного заполнения анкеты, появятся обязательное заполнение анкеты, обязательный ответ на приглашение, обязательное участие в отборе и, как крайняя мера, обязательное поступление на службу.

Тема выборочной воинской обязанности в Нидерландах поднимается не впервые. Боcвейк обсуждал ее с парламентом еще в марте, и тогда возражения высказали, в частности, партии Pro и SP.

В письме к парламенту Боcвейк назвал тему воинской обязанности крайне деликатной, однако подчеркнул позицию кабинета министров.

«Это очень деликатная тема», — сказал Боcвейк.

При этом он уточнил, что правительство считает такую меру необходимой.

Базовым принципом остается то, что оборонное ведомство опирается на профессиональных военных и резервистов, которые служат на добровольной основе. Однако, по словам статс-секретаря, ведомству нужно готовиться и к ситуациям, когда этого может оказаться недостаточно.

В Нидерландах воинская обязанность формально сохраняется для граждан от 17 до 45 лет, однако призыв не осуществляется — его приостановили еще в 1997 году. В рамках нынешних планов оборонное ведомство разрабатывает новое законодательство на случай, если призыв возобновят.

Согласно этим планам, молодые люди сами смогут выбирать, когда проходить службу — не строго с 18 лет, а в любой момент в промежутке между 18 и 27 годами. Призывников ожидает шестимесячное обучение — так называемая Национальная тренировка устойчивости. В новом законодательстве также предусмотрят правила для исключений, освобождений от службы и случаев отказа по убеждениям совести.

Отдельно предстоит проработать вопрос о том, как государство будет реагировать на тех, кто не откликнется на призыв оборонного ведомства. Боcвейк упомянул целый набор мер — от положительных стимулов до санкций, возможных компенсаций, правовой защиты и обработки персональных данных.

«Позитивные стимулы, санкции, возможные компенсации, правовая защита и обработка персональных данных», — перечислил Боcвейк.

Иными словами, отказ от службы может повлечь за собой наказание.

Сам законодательный процесс и организационная работа вокруг выборочной воинской обязанности займут не один год. До тех пор оборонное ведомство намерено делать акцент на понятных программах подготовки и учитывать личные предпочтения, навыки и образовательные пожелания кандидатов, чтобы привлечь как можно больше добровольцев.

Боcвейк признал, что новый план затронет жизнь общества, и заявил о намерении в ближайшее время вести общественную дискуссию и встречаться с молодежью.

В конце сентября Вторая палата парламента вернется к обсуждению этой темы.