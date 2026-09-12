Отопительный сезон в Москве может начаться 10-15 октября. Такой прогноз дал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале.

По словам синоптика, батареи в квартирах москвичей обычно начинают нагreваться спустя пять суток после того, как воздух становится холоднее +8°C в среднем за сутки. Обычно этот период в столице приходится на 5-10 октября, но в нынешнем году преодоление «контрольных» температурных отметок на несколько дней отстает от климатической нормы.

«Можно предположить, что и переход средней температуры через отметку в +8°C произойдет позже многолетней даты также на четыре-пять дней, и тепло в системе отопления появится в последние дни первой декады октября», — написал Леус.

Синоптик отметил, что нынешний сентябрь опережает климатическую норму на 1,3°C. Во второй половине месяца температура воздуха в Москве ожидается на 0,5-1,5°C выше средних многолетних значений.

«С точки зрения сегодняшних прогнозов, каких-либо экстремальных холодных вторжений, вынуждающих власти включить отопление раньше обычных сроков, в этот период не просматривается», — заключил метеоролог.

Порядок принятия решения о старте отопительного сезона в Москве регламентирован. Как разъясняется на официальном портале мэра и правительства столицы, тепло в дома начинают подавать, если среднесуточная температура воздуха держится ниже +8°C на протяжении пяти дней подряд и по прогнозу ожидается ее дальнейшее снижение — именно эту норму коммунальные службы используют при принятии итогового решения.

В прошлые годы конкретные даты старта отопительного сезона менялись:

в 2025 году — 25 сентября,

в 2024 году — 7 октября,

в 2023 году — 3 октября,

в 2022 году — 18 сентября,

в 2021 году — 13 сентября,

в 2020 году — 28 сентября.

Сейчас в Москве держится теплая для осеннего сезона погода. Днем воздух прогревается до +16…+17°C, ночью температура опускается до +7…+8°C, атмосферное давление составляет около 747-749 миллиметров ртутного столба, а влажность воздуха высокая — до 90-93%.

На предстоящей неделе, по данным метеорологов, в столичном регионе ожидается продолжение теплого осеннего периода, который в народе называют «бабьим летом». Ночью воздух будет охлаждаться до +7…+12°C, днем прогнозируется прогрев до +15…+20°C.

Во второй половине недели, однако, синоптики допускают постепенное снижение температуры и приближение показателей к климатической норме. Таким образом, резкого похолодания, способного заставить коммунальные службы форсировать начало отопительного сезона, в ближайшие дни не предвидится.