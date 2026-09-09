В Московский регион пришло бабье лето, которое задержится на неделю. Об этом рассказал 360.ru синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По его словам, температура воздуха в Москве и Подмосковье будет в пределах нормы и выше. В частности, в четверг, 10 сентября, столбики термометров поднимутся до +21…+26 градусов.

Временами возможны дожди, отметил Ильин.

В ночные часы температура воздуха в Московском регионе на этой неделе будет составлять +4…+8 градусов, рассказал RTVI начальник отдела управления в кризисных ситуациях Гидрометцентра России Анатолий Цыганков. Местами возможны заморозки, в том числе в районе Клина, Шатурских болот. Там столбики термометров могут опуститься до нуля иниже.