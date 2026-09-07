Начало недели в Москве и области будет холодным из-за прошедшего циклона, но со среды температура начнет расти. Об этом RTVI сообщил начальник отдела управления в кризисных ситуациях Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

«В целом температурный фон у нас на уровне и выше нормы. Но за циклоном, который прошел, произошел заток холодного воздуха, и температура упала ниже нормы. Было два дня холодных, и будут еще два — сегодня и завтра [7 и 8 сентября]. Дальше уже, в среду и четверг [9 и 10 сентября], температура начнет повышаться, уже к норме выйдем и опять выше нормы пойдет», — рассказал он.

По словам синоптика, снижение температуры связано с двумя факторами одновременно.

«Это на фоне, во-первых, холодного воздуха в тылу циклона, а во-вторых — повышенное давление разрывает облачность, поэтому два дня у нас будет переменная облачность. Возможно, кратковременный дождь будет, но ничего серьезного — где-то, чуть-чуть, не везде», — пояснил эксперт.

Ветер, по его словам, в эти дни останется северо-западным, до 7 м/с.

«Ночные температуры 4-8 градусов, в центре города потеплее, за городом похолоднее. В ночь по нескольким местам возможны даже заморозки — где-то в районе Клина, Шатурских болот. Ночью там, возможно, будет до нуля или даже до минуса, вероятность есть», — уточнил эксперт.

Собеседник RTVI добавил, что потепление в столичном регионе начнется во второй половине недели и продержится до пятницы.

«Среда, четверг, пятница [9-11 сентября] — выходим опять на потепление. Ночью 8-12 градусов, днем 20-22 градуса. В пятницу даже 22-24 градуса. Заканчиваются два дня холода, и дальше опять возвращаемся к нормальной температуре и выше нормы», — сказал Цыганков.

Отвечая на вопрос о погоде в ближайшие выходные, синоптик отметил, что делать точный прогноз пока рано. «Но будет выше нормы», — добавил он.